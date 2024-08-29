荷蘭政府計劃限制光刻機龍頭ASML（美：ASML）在中國維修及維護其半導體設備的能力，可能為中國晶片產業發展帶來重大打擊。彭博社引述知情人士稱，荷蘭政府可能不會續簽某些ASML為中國提供服務或零件的許可證。這些許可證將在今年底到期，恐影響到ASML對華提供的頂級深紫外光刻機（DUV）維修保養。
ASML銷售光刻機設備時附帶維護協議，這對維持設備正常運作至關重要，取消支援可能會導致部分設備明年開始無法運行。ASML和荷蘭貿易部拒絕置評。
美國拜登政府此前曾向荷蘭政府施壓，要求荷方禁止ASML向中國晶片製造商提供設備維修服務。拜登政府的一名高級官員表示，如果盟友不同意將對華限制措施與美方保持一致，美國政府可能會對盟友採取某些單邊措施，包括《外國直接產品規則》（FDPR）。FDPR在1959年制定，目的是控制任何含有美國技術的產品對外銷售。
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