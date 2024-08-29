荷蘭政府計劃限制光刻機龍頭ASML（美：ASML）在中國維修及維護其半導體設備的能力，可能為中國晶片產業發展帶來重大打擊。彭博社引述知情人士稱，荷蘭政府可能不會續簽某些ASML為中國提供服務或零件的許可證。這些許可證將在今年底到期，恐影響到ASML對華提供的頂級深紫外光刻機（DUV）維修保養。