徐海峰提到，該行將致力維持整體全年不良貸款率保持平穩，同時亦有信心貸款質素，可優於市場同業的平均水平。

據中銀提供的簡報所示，該行截至今年6月底，與房地產相關的貸款餘額為3516億元，佔該行貸款組合20.7%，按地區計，香港、中國內地、東南亞，以及其他地區佔比為75%、18%、3%及4%。

簡報顯示，當中涉及內房的貸款達896億元，佔集團貸款組合5.3%，涉及貸款的國企及民企佔比分別為82%及18%。截至同期，內房不良貸款比率為10.3%，較去年同期的4.8%上升5.5個百分點。

徐海峰提到，目前相關的內房客戶，以具有實力的國企為主，財務狀况相對較好，信貸資產質量的整體可控，同時中銀亦會貫徹審憤撥備的政策，確保撥備充足。他展望今年下半年內房去庫存的仍有壓力，內房調整需時，但多項推出穩定樓市的措施，亦持續發揮作用，促進整體樓市回暖。

徐海峰亦提到，截至6月底內房不良貸款撥備覆蓋率79.95%。

中銀於6月底時的股東週年大會時通過聘請羅兵咸永道，作為公司核數公司，但中銀今收市後發通告，指出董事會已通過由羅兵咸永道，改聘安永財政年度核數師的建議，並於下月底召開股東特別大會審議有關提議。被問到有為何於短時期內作出有關決定時，中銀香港副總裁兼財務總監劉承鋼回應指，集團不斷有所更替安排，沒有更多訊息提供。