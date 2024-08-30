SAF現時供應有限導致其現貨價格較傳統航空燃油高3至5倍，令航空公司提高SAF使用量面對挑戰，例如最近新西蘭航空因SAF價格昂費和節能型機型交付延期，宣布放棄其2030年碳強度減少約29%的目標。從本地航空公司來看，國泰擬2030年將SAF的使用量提升至總燃油消耗的10%水平，以及碳強度較2019年水平降低12%的目標。

今年1月底商界環保協會（BEC）及國泰共同發起「香港可持續航空燃油聯盟」（HKSAFC），當中會進行「白皮書」（White paper）的研究工作。張指出已向聯盟分享國泰的意見，相信聯盟的工作報告很快「出爐」。今年初張接受本報訪問時提到，建議港府在推動SAF發展上，或可考慮提供融資優惠、稅務優惠或相關降低風險的融資方式，例如混合型金融（blended finance），以降低投資風險擴大供應規模。

另一方面，國泰機艙減塑計劃持續進行，張承恩指明年目標是每個乘客平均使用的即棄塑膠製品降低至1.5件；50%面向乘客的即棄塑膠製品由回收塑膠製成；以及將航班上塑膠水瓶的回收率提高至33%。