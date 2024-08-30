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道指升243點 創即市及收市新高 英偉達跌6%

美債息上升，債息倒掛個別發展，金龍指數創3周最大升幅，道指創即市及收市紀錄新高，標指、納指下跌。美國GDP上修推動道指再創新高，美股上漲不再僅局限於科技巨頭，英偉達拖累納斯達克市場下跌。美國第二季度GDP折合年率增長3%，略高於初值，消費支出上修抵消了庫存、淨出口等數據走弱的影響。受進口激增推動，美國7月份商品貿易逆差觸及逾兩年高位。美國7月份二手房簽約量指數跌至紀錄最低，遜於預期。亞特蘭大聯儲行長Bostic表示，通脹雖然已經下降，但離聯儲局2%的目標「仍有很大差距」。惠譽確認美國長期外幣債務評級為AA+，展望維持穩定。

個股方面，荷蘭據悉將對艾司摩爾的中國晶片業務實施更多限制。據悉英偉達商洽加入OpenAI的新一輪融資，蘋果和微軟也在討論參與。對該公司估值有望超過1000億美元。戴爾季度收入超預期，得益於AI伺服器訂單大增。據路透社報道，戴爾正在研究出售Secureworks的可能性。據悉諾基亞為移動網絡資產考慮各種選項，三星電子表達了初步興趣。

道瓊斯工業平均指數收漲243點，升幅0.6%，報41335點。標普500指數收跌0.22點，跌幅0.01%，報5591點。納斯達克綜合指數收跌39點，或0.23%，報17516點。

高盛升1.35%，報510.1美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而家得寶跌1.5%，報367.06元，拖累道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報229.79元，升1.45%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報161.78元，跌0.65%，亞馬遜(美：AMZN)收市報172.12元，升0.77%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報518.22元，升0.27%，英偉達(美：NVDA)收市報117.59元，跌6.38%，微軟(美：MSFT)收市報413.12元，升0.61%，Tesla (美：TSLA)收市報206.28元，升0.25%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.77%，報524點。德國DAX指數收漲0.7%，報18912點；法國CAC 40指數漲0.84%，報7640點；英國富時100指數收漲0.43%，報8379點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.64%，報5541點。

美國2年期債息曾升最多1.07%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見3.9062厘，是8月27日3.9605厘後最高。收市報3.8939厘，是8月27日後收市新高，當日報3.8992厘。收報3.8939厘，升0.75%

美國10年期債息曾升最多1.34%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見3.8863厘，是8月19日3.9073厘後最高。收市報3.8615厘，是8月19日後收市新高，當日報3.8711厘。收報3.8615厘，升0.69%。連升4日，累計升0.0626厘，對上一次連升4日是4月2日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至4.515基點，是8月28日9.209基點後最闊。收市報3.648基點，是8月27日後收市最闊，當日報8.174基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至123.345基點，是8月12日122.961基點後最窄。收市報126.866基點，是8月8日後收市最窄，當日報124.212基點。連續4日收窄，累計7.161基點，對上一次連升4日是7月23日。

金龍指數曾升最多2.98%，是8月6日後最大升幅，當日升幅為3.67%。高見5560.47點，是8月27日5688.56點後最高。收市報5541.64點，是8月27日後收市新高，當日報5599.36點。

道指曾升最多1.18%，是8月23日後最大升幅，當日升幅為1.22%。高見41577.97點，創紀錄新高。收報41335.05點，升0.59%，創收市價計新高。

標指曾升最多0.98%，是8月23日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見5646.95點，是8月26日5651.62點後最高。標指曾跌最多0.15%，是8月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.15%。低見5583.71點，是8月28日5560.95點後最低。收市報5591.96點，是8月22日後收市新低，當日報5570.64點。連跌2日，累計跌33.84點，對上一次連跌2日是8月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月2日。

納指曾跌最多0.42%，是8月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.78%。低見17482.6點，是8月28日17439.4點後最低。收市報17516.43點，是8月14日後收市新低，當日報17192.6點。連跌2日，累計跌238.39點，對上一次連跌2日是8月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月2日。

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