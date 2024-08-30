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港股ADR跌9點 夜期低水45點 工農建郵四行、名創優品、中升等業績

美股個別發展，港股ADR跌9點或0.05%，報17777點，即月恒指夜期升20點，報17741點，夜期低水45點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.98%，折合報376.21元；阿里巴巴（9988）升1.75%，折合報78.96元；美團（3690）升5.38%，折合報115.28元；匯控（0005）升0.36%，折合報68.78元；建行（0939）跌2.53%，折合報5.6元。

道期現跌0.045%；標期現升0.01%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現升0.35%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.48%。

VIX指數隔晚跌8.53%或1.46點，報15.65點。

紐油現跌0.22%或0.17美元，報75.74美元；布油現升1.64%或1.28美元，報79.94美元；金價現跌0.1%或2.7美元，報2518.7美元；LME 銅期貨隔晚跌0.17%或16.5美元，報9244美元。比特幣現跌0.28%或168.76美元，報59364.01美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8615厘。

今日焦點股份可留意：

338間公司最快今日公布業績，包括，農業銀行（1288）、雅居樂（3383）、建行（0939）、招商局港口（0144）、神華（1088） 、萬科（2202）、中信（0267）、中國中免（1880）、恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）、工行（1398）、名創優品（9896）、郵儲銀行（1658）、中升（0881）等。

上實（0363）中期賺12億元派息0.42元，按年少賺近13%。

中銀香港（2388）中期純利200億元按年多賺18%，派中期息0.57元。中銀徐海峰：有信心貸款質素可優於市場同業平均水平。

招行（3968）中期股東應佔淨利潤按年減少1.33%至747億人幣，不派息。

中國人壽（2628）半年多賺5.9%，首派中期息0.2元人幤。

中遠海運港口（1199）：售天津業務股權有利碼頭營運。

永旺（0984）上半年虧損擴大至1.71億元，香港業務收入跌一成。永旺：第四季將在青衣站開設JELYCO DO日式外賣店。永旺：為迎合港人北上，將在大灣區新增兩間AEON。

長城汽車（2333）上半年多賺逾4倍至70.8億人幣，惟因業務拓展不派中期息。

中海油（0883）：料下半年油價介乎75至85美元，成本管控有空間。

長實（1113）伙世邦魏理仕推北京•御翠園住宅項目。

中行（3988）上半年純利按年降1.24%，中期息0.1208元人幣。

國泰（0293）伙3香港殘奧運動員推出殘奧宣傳片，為港將打氣。

世茂（0813）中期虧損擴大至227億，續不派息。創辦人許榮茂退休，其子許世壇接任主席。

世華（0685）首財季虧損收窄至84.1萬美元，料免簽證待遇有助刺激旅遊業務。

蠟筆小新（1262）中期虧損擴大至4365萬人幣，續不派息。

加拿大退休金大幅減持金山雲（3896），持股量跌至5%以下。

萬華媒體（0426）首季虧損增8%，不派息。

百融雲（6608）上半年經調整溢利跌13%至1.97億人民幣。

 

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