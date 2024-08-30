恒指今早高開8點或0.05%，報17794點，大市成交金額12億元；國指今早高開7點或0.13%，報6254點。恒生科技指數開市報3476點，升0.43%。上升股份比例為6.84%，下跌為4.35%，無升跌為88.8%。
藍籌22隻升，26隻下跌，34隻無升跌。中銀香港（2388）升2.96%，報24.35元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌1.93%，報50.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，7隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報76.4元，升4.44%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報57.25元，跌1.55%。
恒指續高於100天線(17776.73點)。科指上試10天線(3481.42點)。
新世界（0017）完成逾160億貸款安排和債務償還 目標2027年資產負債率降至40%以下。開市報7.81元，升1.3%。
338間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）開市報3.52元，無升跌。雅居樂（3383）開市報0.41元，升1.23%。建行（0939）開市報5.63元，無升跌。招商局港口（0144）無成交，報11.78元。神華（1088）開市報34元，跌0.29%。萬科（2202）開市報3.74元，無升跌。中信（0267）開市報7.77元，跌0.38%。中國中免（1880）開市報46.4元，無升跌。恒大物業（6666）無成交，報0.69元。恒大汽車（0708）無成交，報0.27元。工行（1398）開市報4.59元，跌0.65%。名創優品（9896）開市報32.1元，升2.23%。郵儲銀行（1658）開市報4.31元，升0.47%。中升（0881）開市報8.58元，升0.12%。
上實（0363）中期賺12億元派息0.42元，按年少賺近13%。開市報11.48元，跌0.69%。
中銀香港（2388）中期純利200億元按年多賺18%，派中期息0.57元。中銀徐海峰：有信心貸款質素可優於市場同業平均水平。開市報24.35元，升2.96%。
招行（3968）中期股東應佔淨利潤按年減少1.33%至747億人幣，不派息。開市報33.45元，跌1.04%。
中國人壽（2628）半年多賺5.9%，首派中期息0.2元人幤。開市報11.18元，跌0.18%。
中遠海運港口（1199）：售天津業務股權有利碼頭營運。開市報4.84元，跌1.22%。
永旺（0984）上半年虧損擴大至1.71億元，香港業務收入跌一成。永旺：第四季將在青衣站開設JELYCO DO日式外賣店。永旺：為迎合港人北上，將在大灣區新增兩間AEON。無成交，報0.33元。
長城汽車（2333）上半年多賺逾4倍至70.8億人幣，惟因業務拓展不派中期息。開市報10.94元，升4.59%。
中海油（0883）：料下半年油價介乎75至85美元，成本管控有空間。開市報21.45元，升1.18%。
長實（1113）伙世邦魏理仕推北京•御翠園住宅項目。無成交，報31.6元。
中行（3988）上半年純利按年降1.24%，中期息0.1208元人幣。開市報3.53元，跌0.28%。
國泰（0293）伙3香港殘奧運動員推出殘奧宣傳片，為港將打氣。開市報7.88元，無升跌。
世茂（0813）中期虧損擴大至227億，續不派息。創辦人許榮茂退休，其子許世壇接任主席。開市報0.55元，跌3.51%。
世華（0685）首財季虧損收窄至84.1萬美元，料免簽證待遇有助刺激旅遊業務。無成交，報0.198元。
蠟筆小新（1262）中期虧損擴大至4365萬人幣，續不派息。無成交，報1.55元。
加拿大退休金大幅減持金山雲（3896），持股量跌至5%以下。開市報1.28元，跌0.78%。
萬華媒體（0426）首季虧損增8%，不派息。無成交，報0.043元。
百融雲（6608）上半年經調整溢利跌13%至1.97億人民幣。開市報8.2元，無升跌。
破頂股包括，黑芝麻智能（2533）創上市新高，見24.95元，開市報24.95元，升8.71%；中國再保險（1508）創52周高，見0.71元，開市報0.71元，無升跌；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見1.55元，開市報1.55元，升14.81%。
創52周低，中國光大控股（0165）低見3.63元，開市報3.63元，跌2.68%
異動股
上升異動股，包括，鑫苑服務（1895）開市報0.54元，升14.89%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見1.55元，開市報1.55元，升14.81%；港龍中國地產（6968）開市報0.119元，升13.33%；維亞生物（1873）開市報0.56元，升12%；中國油氣控股（0702）開市報0.069元，升11.29%；浩柏國際（8431）開市報0.045元，升9.76%；中達集團控股（0139）開市報0.012元，升9.09%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見24.95元，開市報24.95元，升8.71%；旭輝永升服務（1995）開市報1.67元，升8.44%。
下跌異動股，包括，御德國際控股（8048）開市報0.028元，跌12.5%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報5元，跌11.66%；華夏視聽教育（1981）開市報0.61元，跌8.96%；同景新能源（8326）開市報0.12元，跌7.69%；匯森家居（2127）開市報0.051元，跌7.27%；錦欣生殖（1951）開市報2.32元，跌5.31%；中國宏光（8646）開市報0.4元，跌4.76%；艾美疫苗（6660）開市報4.3元，跌4.44%；信利國際（0732）開市報0.97元，跌3.96%；世茂集團（0813）開市報0.55元，跌3.51%。
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