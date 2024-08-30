恒指今早高開8點或0.05%，報17794點，大市成交金額12億元；國指今早高開7點或0.13%，報6254點。恒生科技指數開市報3476點，升0.43%。上升股份比例為6.84%，下跌為4.35%，無升跌為88.8%。