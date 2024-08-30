報道引述幾位見過郵件的知情人士稱，共和黨領導層周四在一封電子郵件中通知共和黨各國會辦公室，預計眾議院將於9月9日議員暑假結束返回工作崗位時，就「生物安全法案」和其他針對中國公司的立法進行投票。

議長邁克·約翰遜上個月在講話中簡述了部分立法，認為與中國生物技術公司的業務關係將使聯邦承包商「受制於」一個美國的對手，並「危及美國人的醫療健保數據」。

生物安全法案5月份在眾議院監督委員會以40:1的投票結果通過，起初將影響五家公司：華大集團、華大智造、Complete Genomics、藥明康德（2359）和藥明生物（2269）。鑒於法案在參眾兩院都得到了大力支持，彭博社行業研究研究認為獲得通過的前景很高。

報道引述消息指，議員們還被告知等待其他限制與中國公司開展業務的措施進行投票，包括針對中國電動汽車供應鏈的立法。

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