彭博社報道，美國眾議院共和黨領導人計劃下月初就一系列針對中國公司的措施進行投票，其中包括禁止聯邦承包商與五家中國生物技術公司開展業務往來的措施。
報道引述幾位見過郵件的知情人士稱，共和黨領導層周四在一封電子郵件中通知共和黨各國會辦公室，預計眾議院將於9月9日議員暑假結束返回工作崗位時，就「生物安全法案」和其他針對中國公司的立法進行投票。
議長邁克·約翰遜上個月在講話中簡述了部分立法，認為與中國生物技術公司的業務關係將使聯邦承包商「受制於」一個美國的對手，並「危及美國人的醫療健保數據」。
生物安全法案5月份在眾議院監督委員會以40:1的投票結果通過，起初將影響五家公司：華大集團、華大智造、Complete Genomics、藥明康德（2359）和藥明生物（2269）。鑒於法案在參眾兩院都得到了大力支持，彭博社行業研究研究認為獲得通過的前景很高。
報道引述消息指，議員們還被告知等待其他限制與中國公司開展業務的措施進行投票，包括針對中國電動汽車供應鏈的立法。
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