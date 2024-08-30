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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.43點子至3.93095%，是8月26日後最高，當日報3.97345%。對上一次連升2日是8月15日，當日拆息報4.10369%。

港元現報7.7949元升值31點子，曾貶值最多7點子，報7.7987元，亦曾升值最多39點子，報7.7941元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.32點子至3.41952%，是8月21日後最高；1星期HIBOR升8.7點子至3.92179%，是7月29日後最高；2星期HIBOR升7.29點子至3.90786%，是8月23日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.64點子至4.2%，是8月28日後最高；6個月期HIBOR升1.19點子至4.24554%，是8月27日後最高；12個月期HIBOR跌0.41點子至4.27589%，是2023年4月13日後最低。

美元指數現報101.389升值0.046點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.36122%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4534%，連續7日擴闊，利差是2024年4月24日後最闊，當日差距為-1.4672%。

對上一次連續7日擴闊，是2024年1月18日，當日利差報-0.723%。

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