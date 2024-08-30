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恒指半日升322點 重上18000點關 創個半月高 科指升3% 北水轉流入

內地鼓勵積極參與科創領域股權投資，科指大升3%，大幅跑贏恒指國指，科指亦見4周最大升幅及1個月高，恒指亦見兩周最大升幅，及升穿18000點，伙國指齊創個半月高。內地據報將允許存量房貸轉按揭，利率同步調整，內銀個別發展，工行（1398）跌0.43%，內房則升幅較大，中海外（0688）升5.2%。

恒指今早高開8點，高位升366點，高見18153.04點，是7月15日18243.39點後最高。恒指低位跌8點，高低波幅375點。上升股份比例為33.97%，下跌為17.4%，無升跌為48.61%。

恒指半日升322點或1.81%，報18108點，大市成交金額675億元；國指升122點或1.96%，報6369點。恒生科技指數收報3567點，升3.08%。

藍籌股成交金額322.73億元，佔大市成交47.81%；科指成份股成交金額167.15億元，佔大市成交24.76%；國指成份股成交金額278.48億元，佔大市成交41.25%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.31%，至97.03億元，佔大市成交14.37%。牛熊證成交金額51.15億元，減少0.37%；窩輪成交金額45.87億元，減少10.27%。

藍籌76隻升，6隻下跌，0隻無升跌。比亞迪（1211）升5.98%，收報241.2元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.68%，收報20.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報32.25元，升9.69%；跌幅最大的是網易（9999）收報127.7元，升0.63%。

恒指續高於100天線(17779.87點)，升穿保力加通道頂(18109.46點)。科指升穿10天線(3490.57點)、50天線(3525.13點)。

北水南下合計淨流入3.5億元，終止單日流出。北水本月累計流入408.59億元，按月減少14.78%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

騰訊（0700）、網易據報擬縮減對日本工作室投資。收報381.6元，升1.06%。

網易（9999）收報127.7元，升0.63%。

阜博集團（3738）中期盈利4147萬元升42% 不派息。收報1.47元，跌3.92%。

微盟（2013）擬發行9000萬美元可換股債。收報1.27元，升4.1%。

中遠海控（1919）上半年多賺2%至168.7億人幣 中期息0.52元。收報10.92元，升2.82%。

青島啤（0168）中期多賺6.3% 不派息。收報44.9元，升2.39%。

新世界（0017）完成逾160億貸款安排和債務償還 目標2027年資產負債率降至40%以下。收報7.97元，升3.37%。

338間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報3.53元，升0.28%。雅居樂（3383）收報0.425元，升4.94%。建行（0939）收報5.65元，升0.36%。招商局港口（0144）收報11.72元，跌0.51%。神華（1088）收報33.9元，跌0.59%。萬科（2202）收報4.03元，升7.75%。中信（0267）收報7.91元，升1.41%。中國中免（1880）創上市新低，見45.3元，收報47.05元，升1.4%。恒大物業（6666）收報0.71元，升2.9%。恒大汽車（0708）收報0.275元，升1.85%。工行（1398）收報4.6元，跌0.43%。名創優品（9896）收報33.6元，升7.01%。郵儲銀行（1658）收報4.28元，跌0.23%。中升（0881）收報8.83元，升3.03%。

上實（0363）中期賺12億元派息0.42元，按年少賺近13%。收報11.46元，跌0.87%。

中銀香港（2388）中期純利200億元按年多賺18%，派中期息0.57元。中銀徐海峰：有信心貸款質素可優於市場同業平均水平。收報24.85元，升5.07%。

招行（3968）中期股東應佔淨利潤按年減少1.33%至747億人幣，不派息。收報33.45元，跌1.04%。

中國人壽（2628）半年多賺5.9%，首派中期息0.2元人幤。收報11.86元，升5.89%。

中遠海運港口（1199）：售天津業務股權有利碼頭營運。收報4.82元，跌1.63%。

永旺（0984）上半年虧損擴大至1.71億元，香港業務收入跌一成。永旺：第四季將在青衣站開設JELYCO DO日式外賣店。永旺：為迎合港人北上，將在大灣區新增兩間AEON。平上市低位0.31元，收報0.325元，跌1.52%。

長城汽車（2333）上半年多賺逾4倍至70.8億人幣，惟因業務拓展不派中期息。收報11.3元，升8.03%。

中海油（0883）：料下半年油價介乎75至85美元，成本管控有空間。收報21.55元，升1.65%。

長實（1113）伙世邦魏理仕推北京•御翠園住宅項目。收報32.05元，升1.42%。

中行（3988）上半年純利按年降1.24%，中期息0.1208元人幣。收報3.55元，升0.28%。

國泰（0293）伙3香港殘奧運動員推出殘奧宣傳片，為港將打氣。收報7.97元，升1.14%。

世茂（0813）中期虧損擴大至227億，續不派息。創辦人許榮茂退休，其子許世壇接任主席。收報0.58元，升1.75%。

世華（0685）首財季虧損收窄至84.1萬美元，料免簽證待遇有助刺激旅遊業務。收報0.205元，升3.54%。

蠟筆小新（1262）中期虧損擴大至4365萬人幣，續不派息。收報1.55元，無升跌。

加拿大退休金大幅減持金山雲（3896），持股量跌至5%以下。收報1.32元，升2.33%。

萬華媒體（0426）首季虧損增8%，不派息。收報0.04元，跌6.98%。

百融雲（6608）上半年經調整溢利跌13%至1.97億人民幣。見52周低7.81元，收報8.06元，跌1.71%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見23.1元，收報22.7元，升5.83%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見101.7元，收報101.7元，升1.85%；年年卡（3773）創上市新高，見3.49元，收報3.38元，升2.74%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.8元，收報1067.75元，升0.04%；晶泰科技（2228）創上市新高，見8.86元，收報8.7元，升6.75%；經發物業（1354）創上市新高，見18.5元，收報18.14元，升13.09%；廣聯科技（2531）創上市新高，見13.32元，收報13.32元，升2.46%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見27.9元，收報26.95元，升17.43%；中國再保險（1508）創52周高，見0.73元，收報0.72元，升1.41%；中國太平（0966）創52周高，見10.38元，收報10.36元，升4.02%；人保集團（1339）創52周高，見2.98元，收報2.97元，升1.02%；秦港股份（3369）創52周高，見2.21元，收報2.2元，升3.29%；第一太平（0142）創52周高，見4.17元，收報4.16元，升0.73%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.53元，收報4.49元，升3.7%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.74元，收報0.7元，升1.45%。

破頂指數成份股包括，長和（0001）創52周高，見44.15元，收報43.9元，升1.97%；翰森製藥（3692）創52周高，見21元，收報20.45元，跌1.68%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.49元，收報0.49元，跌5.77%；星島（1105）低見0.21元，收報0.21元，跌8.7%；信能低碳（0145）低見0.118元，收報0.119元，跌5.56%；綠地香港（0337）低見0.138元，收報0.155元，升1.97%；通天酒業（0389）低見0.42元，收報0.445元，升3.49%；中播數據（0471）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；和嘉控股（0704）低見0.063元，收報0.078元，跌9.3%；路勁（1098）低見0.87元，收報0.9元，跌1.1%；方達控股（1521）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；OKURA HOLDINGS（1655）低見0.14元，收報0.144元，跌7.1%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.6元，收報2.67元，升1.52%；信德（0242）低見0.64元，收報0.65元，跌2.99%；大酒店（0045）低見5.1元，收報5.11元，跌2.11%；阿里影業（1060）低見0.35元，收報0.365元，升2.82%；香港食品投資（0060）低見0.45元，收報0.45元，跌10%；鱷魚恤（0122）低見0.087元，收報0.093元，跌2.11%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.012元，升9.09%；中國農產品交易（0149）低見0.032元，收報0.034元，無升跌；中國光大控股（0165）低見3.4元，收報3.57元，跌4.29%；新時代能源（0166）低見0.051元，收報0.052元，跌3.7%。

異動股

上升異動股，包括，永續農業（8609）創52周高，見1.11元，收報1.02元，升108.16%；浩柏國際（8431）收報0.059元，升43.9%；豐展控股（1826）收報0.065元，升38.3%；盛力達科技（1289）創52周高，見1.26元，收報1.26元，升32.63%；景瑞（1862）收報0.048元，升29.73%；維亞生物（1873）收報0.63元，升26%；米蘭站（1150）收報0.089元，升25.35%；築友智造科技（0726）收報0.124元，升22.77%；融科控股（2323）收報0.022元，升22.22%；鑫苑服務（1895）收報0.56元，升19.15%。

下跌異動股，包括，德萊建業（1546）創52周高，見0.16元，收報0.116元，跌20%；熒德控股（8535）收報0.034元，跌19.05%；豐盛控股（0607）平上市低位0.315元，收報0.315元，跌16%；前海健康（0911）收報0.255元，跌15%；大同機械（0118）收報0.21元，跌14.29%；WMCH GLOBAL（8208）平上市低位0.025元，收報0.025元，跌13.79%；雅高控股（3313）創上市新低，見0.135元，收報0.145元，跌13.69%；恆新豐控股（1920）收報0.3元，跌13.04%；朗華國際集團（8026）收報0.27元，跌12.9%；龍昇集團控股（6829）創上市新低，見0.06元，收報0.061元，跌12.86%。

 

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