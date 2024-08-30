毛利減少29.3%，至49.26億元，其中，汽車銷售轉蝕，由11.98億轉為毛損13.7億元；精品及售後服務升9.1%至62.98億元。

期內，新車銷量升3.9%至23.2萬輛，其中豪華品牌銷量增1.7%，另外，二手交易量大增53.9%至10.1萬輛。

公司指，新車銷售收入下降5.8%，主要源於期內新車平均銷售價格下降。售後服務（保養、保修及鈑噴）收入增長主要源於期內售後服務入廠台次的增長以及平均單台次產值貢獻的增長。二手車銷售收入，主要源於期內二手車銷量增長。

公司指，寶馬於7月退出非理性價格戰，小經銷商及低線城市經銷商更容易受到減量及隨之而來的售後業務損失的影響，其中部分可能選擇退出經銷業務。公司相信，此種退出對品牌及像中升這樣的大經銷商集團具有建設性意義，可以加快地方市場整合並恢復價格及利潤的穩定。

展望未來，公司將在集團現有區域和品牌佈局的基礎上適當通過新建店舗及併購來增加集團核心區域和核心品牌的密度，並繼續擴展其二手車業務及售後服務業務，把握與集團業務及增長目標一致的市場商機。集團計劃透過自經營活動產生的現金流量及多種資源（包括內部資金及金融機構借貸）為其未來資本開支提供資金。集團現擁有銀行授予的充足信貸融資。

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