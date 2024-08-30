大新銀行（2356）公布，截至今年6月底止中期盈利13.96億元，按年增長25.6%，每股盈利0.99元，派期息每股0.27元，較去年同期多1.45倍。
期內淨利息收入升11.9%至25.39億元，淨息差由2023年上半年的1.93%上升至2.09%。淨服務費及佣金收入6.03億元，升59.8%。
大新銀行指出，今年上半年來自重慶銀行的正面溢利貢獻為4.3億元，且於重慶銀行的投資減值亦大幅下降。
期內的信貸減值虧損顯著增加，反映信貸成本較去年同期上升，但較去年下半年有所改善，乃由 於與前六個月相比中國內地房地產風險敞口所作的額外撥備減少，卻就香港房地產風險敞口及無抵押貸款的撥備有所增加。
個人銀行業務減值前營運溢利及減值後營運溢利均按年上升78%，主要由於財富管理業務貢獻增加，尤其是集團與香港永明金融自去年7月開展的銀行保險夥伴所產生的費用收入所致
另一方面，由於整體信貸成本上升，企業銀行業績與去年同期相比下跌，減值後營運溢利減 少59%。
大新銀行績前收報6.34元，半日升1.9%。
大新金融（0440）亦公布，截至今年6月底止中期盈利11.12億元，按年增長20.7%，每股盈利3.49元，派中期息每股0.92元。
期內淨利息收入升11.2%至25.95億元，淨息差由2023年上半年的1.93%上升至2.09%。淨服務費及佣金收入5.95億元，增長61.2%。
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