副總裁白凱表示，去年內地銀保渠道銷售實行「報行合一」，降低保險公司向銀行代銷的費用率，或影響銀行銷售保險產品，不過他指其銀保渠道為自有的銷售員，相關影響較低，產業需要適應過程，但長期影響不會很大。

白凱亦對下半年壽險業務發展有信心，下半年存在預定利率下調、「報行合一」推展至個險渠道的挑戰，不過內地經濟延續恢復向好的態勢，對保險業提供了堅實的基礎；市場亦有利率環境下降延續，客戶對於保險產品的需求仍有需求的機會，該行下半年續推進營銷體系的改革，提升銷售團隊的能力。

內地監管當局連續兩年下調壽險產品預定利率和最低保證利率，並擬建立預定利率與市場利率連結的動態調整機制，總裁利明光表示會有利於產業剛性成本下降，並促進長期風險管控，推動公司健康發展。利率連結動態調整則有助於壽險公司進行資產負債管理，更適應市場變化，促進產業長期穩健經營。

上半年中壽分紅率為15%，低於去年全年58%，利明光則指今年中期息約等於去年全年股息約50%，未來分紅該行將延續長期以來遵循的基本規則，滿足監管要求下，綜合考慮公司的全年經營情況、股東回報以及業務發展需要，以確定全年的分紅水平。

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