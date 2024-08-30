新意網於業績公告中指出，就香港科技園公司提出的將軍澳工業邨（現稱為創新園）分租問題司法覆核案件，法院於2022年5月已作出裁決，上訴法庭認為，科技園誤解了其租賃限制政策下的佔用限制，並指示科技園重新考慮新意網的投訴。

而新意網在2023年12月收到科技園的信函，當中表明他們已調查有關事宜，並發現香港及國際數據中心公司，例如HKCOLO及NTT Com Asia Ltd確實有許多違規行為。不過科技園拒絕向公眾披露究竟採取了甚麼措施以糾正違規行為，以及是否已調查將軍澳創新園內所有潛在的違規情況，在信函中稱「未能看到任何理由堅持公開披露科技園對將軍澳創新園所有租戶進行的調查的全部細節及結果」。

公告續稱，科技園直到最近才對HKCOLO發出傳訊令狀，卻沒有提供其他個案的詳情，而HKCOLO 的個案中，儘管違規事件已發生了超過10年，但科技園在申索中只要求HKCOLO支付最近6個月的額外費用，明顯未能反映HKCOLO過去超過10年的實際利潤。

新意網最後指出，科技園作為一個接受政府補貼土地和大量資本投入的重要公共機構，需要公開對分租違規行為作全面調查及嚴懲違規者，並以以完全透明的方式公布糾正違規的措施。而科技園董事局必須全面負責，以確保日後不再發生違規事件。

新意網截至今年6月底止全年盈利9.07億，按年升0.2%，每股盈利22.35仙，末期息維持每股11.2仙。

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