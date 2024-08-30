上半年集團連同其合營公司及聯營公司的合同銷售金額約為262.8 億元；上半年收入約為342.8 億元，較去年同期減少約 41.4%；上半年毛虧約為18.1 億元，2023年上半年毛虧30.79億元。毛虧的減少主要由於集團本期間物業銷售收入結轉的虧損項目佔比降低所致。

截至2024年6月30日，集團的毛損率為5.3%，按年持平。上半年集團業務合併收益對應的收購物業評估增值調整導致上半年的毛利減少了約11.9億元。剔除該等公允價值調整以及物業減值撥備對毛利的影響，集團於上半年毛利約23.9億元，毛利率約7%。

截止2024年6月30日，集團連同其合營公司及聯營公司的權益土地儲備約9,738萬平方米；現金餘額約為256.8億元，而集團連同其合營公司及聯營公司的現金餘額約為538.3億元。上半年集團的資本負債比率約為79.2%，較去年底約75.2%有所增加。

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