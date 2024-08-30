初步招股書指，截至今年8月20日，赤峰黃金擁有並經營7個黃金及多金屬礦山，分佈於中國、東南亞和西非等世界各地，亦在内地合共持有12份有效採礦許可證。其主要通過六個金礦開展黃金生產業務。此外，公司在内地吉林省運營瀚豐多金屬礦；亦在老撾開發稀土資源；並從事資源綜合回收業務，把廢棄電器電子產品進行資源回收。
財務方面，截至今年3月底首季度公司擁有人期内溢利2.02億元（人民幣·下同），按年增加1.66倍。2023年純利8.04億元，按年增78.4%。
公司表示，尋求在香港上市來為公司業務的開發與擴張籌集更多資金，並進一步提升公司作為一家國際化公司的形象，從而增強公司吸引新客戶、業務伙伴、戰略投資者及主要管理人員的能力。
赤峰黃金於2004年4月於A股上市，其A股現報17.35元，跌3.6%。公司2022年底亦有考慮在瑞交所上市，惟去年8月終止在瑞交所申請上市，稱考慮到國內外股市狀況及監管要求的變化。
有關近期發展，由赤峰黃金間接非全資子公司赤金廈鎢全資擁有的赤廈老撾將向中國投資收購於中國投資（老撾）礦業獨資的90%股權，總代價為1896.3萬美元，截至8月20日正在等待監管批准。赤峰黃金指此舉將鞏固公司在老撾的稀土資源開發地位，同時保持了公司對黃金的戰略重點。
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