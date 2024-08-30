文章日期：2024年8月30日 15:24
A股3大指數今日全線反彈配合成交增，上證指數最多漲逾1.5%，收報2842點，升0.68%。深成指一度升逾3%，收報8348點，升2.38%。創業板指午後曾漲近4%，收報1580點，漲幅縮至2.53%。
滬深兩市全日成交共8765億元（人民幣，下同），其中滬市成交3840億元；深市成交額為4924億元；創業板成交2279億元。
其他報道
Intel據報研究分拆等各項方案
A股黃金生產商赤峰黃金遞表來港申上市
Now TV 續取英超播放權至 2027/28 賽季
融創中國上半年虧損收窄至149.6億人幣
政府再委任麥偉德及倫明高分任兩個審裁處主席
新意網全年賺9億 再炮轟科技園處理違規分租不力
【有片：埋身擊】內地股市待突破阻力後入市
中壽：全年新業務價值可實現按年較快增長
中升中期少賺50% 不派息 新車銷售收入下降
大新銀行上半年盈利升26% 中期息增逾倍至0.27元
招商局港口半年多賺33% 中期息25仙增14%
半日沽空金額減4% 美團增30%
人民幣升值 離岸價、在岸價分別見14個月及8個月最強
恒指半日升322點 重上18000點關 創個半月高 科指升3% 北水轉流入
中信股份中期盈利321億息0.19元人幣 近200員工買股涉8000萬元
內地據報將允許存量房貸轉按揭 利率同步調整
NOKIA擬出售資產 據報三星有意收購
英偉達、蘋果、微軟 據報擬參與OpenAI新一輪融資
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日
騰訊、網易據報擬縮減對日本工作室投資
北京日報：鼓勵積極參與科創領域股權投資
阜博集團中期盈利4147萬元升42% 不派息
微盟擬發行9000萬美元可換股債