A股3大指數今日全線反彈配合成交增，上證指數最多漲逾1.5%，收報2842點，升0.68%。深成指一度升逾3%，收報8348點，升2.38%。創業板指午後曾漲近4%，收報1580點，漲幅縮至2.53%。