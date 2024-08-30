文章日期：2024年8月30日 16:24
中國人民銀行公布於二季度末，房地產開發貸款餘額13.77萬億元（人民幣，下同），按年增長2.8%，增速比去年底高1.3個百分點，單是上半年增加6105億元。
至於個人住房貸款餘額37.79萬億元，按年下降2.1%。於二季度末，人民幣房地產貸款餘額53.1萬億元，按年下降1%，增速比去年底高0.04個百分點；而上半年增加1976億元，按年多增427億元。
人行天橋發布《2024年二季度金融機構貸款投向統計報告》指，住戶貸款保持增長，二季度末，本外幣住戶貸款餘額81.57萬億元，按年增長3.8%，上半年增加1.46萬億元。其中，經營性貸款餘額23.8萬億元，按年增長12.2%，上半年增加1.64萬億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額20萬億元，按年增長6.6%，上半年增加2128億元。
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