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恒指收市升202點 月升幅4個月最大 MSCI換馬 成交1734億

內地據報將允許存量房貸轉按揭，A股港股午後一度升幅擴大，不過政策利好內房的同時，亦拖累內銀盈利，內銀於消息公布後跌幅擴大，抵銷內房上升的利好，內房股、大市最終亦升幅收窄。受內地鼓勵參與科創投資下，科指即使升幅收窄，但亦跑贏恒指國指。

受內房利好消息推動，港股三大指數於午後升幅擴大，恒指、國指曾見個半月最大升幅及點數新高，恒指曾升穿18000點關，科指則見近4個月最幅，及1個月新高。北水轉流入，

MSCI指數收市後換馬，大市成交升至1734億元，是5月31日後新高，而當日，同為MSCI指數換馬，成交較今日多183億元。

全周計，三大指數均連升4周，恒指、科指升逾2%，均是7月12日後最大按周升幅。按月計，3大指數均見4月最大升幅，恒指、國指升逾3%。

恒指今早高開8點，高位升416點，低位跌8點，高低波幅425點，是8月5日後最多。上升股份比例為39.79%，下跌為25.11%，無升跌為35.08%。

恒指收市升202點或1.14%，報17989點，大市成交金額1734億元，較上日增加60.45%，是5月31日1917.51億元成交後最多；國指升84點或1.34%，報6331點。恒生科技指數收報3560點，升2.87%。

藍籌股成交金額991.54億元，佔大市成交57.18%；科指成份股成交金額500.69億元，佔大市成交28.87%；國指成份股成交金額839.81億元，佔大市成交48.43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.89億元人民幣，相當於約0.98億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.08%，至117.93億元，佔大市成交6.79%。牛熊證成交金額63.78億元，增加24.21%；窩輪成交金額54.15億元，增加5.9%。

藍籌60隻升，18隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升7.97%，收報4.47元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌4.29%，收報32.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報33.6元，升10.71%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報17元，跌0.35%。

恒指續高於100天線(17778.68點)，曾升穿保力加通道頂罪17604.93點)。科指升穿10天線(3489.87點)、50天線(3524.99點)，受制於100天線(3635.21點)。

北水南下合計淨流入13.67億元，終止單日流出。北水本月累計流入418.76億元，按月減少12.66%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.34%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見18202.6點，是7月15日18243.39點後最高。收市報17989.07點，是7月15日後收市新高，當日報18015.94點。連升2日，累計升296.62點，對上一次連升2日是8月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月22日。

科指曾升最多4.43%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為4.58%。高見3614.68點，是7月23日3639.61點後最高。收市報3560.61點，是7月22日後收市新高，當日報3610.71點。連升2日，累計升115.15點，對上一次連升2日是8月19日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月22日。

國指曾升最多2.52%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見6404.45點，是7月15日6514.29點後最高。收市報6331.14點，是7月15日後收市新高，當日報6421.67點。連升2日，累計升105.15點，對上一次連升2日是8月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月22日。

一周表現

恒指本周累升2.14%或376點，升幅是7月12日後最大，當時收市升幅為2.77%；恒指連升4周，對上一次連升4周，是5月17日；本周表現最佳的是華潤萬象生活（1209），累升20.19%，其次為翰森製藥（3692）及康師傅（0322），分別升15.78%及12.69%。而表現最差的是華潤電力（0836），累跌4.93%，其次為理想（2015）及工行（1398），分別跌4.89%及4.87%。

國指本周累升1.8%或111點，升幅是8月16日後最大，當時收市升幅為2.39%；國指連升4周，對上一次連升4周，是5月17日；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升17.31%，其次為攜程（9961）及安踏（2020），分別升11.78%及11.22%。而表現最差的是交行（3328），累跌7.98%，其次為理想（2015）及工商銀行（1398），分別跌4.89%及4.87%。

科指本周累升2.64%或91點，升幅是7月12日後最大，當時收市升幅為5.15%；科指連升4周，對上一次連升4周，是3月1日；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升19.49%，其次為小鵬（9868）及攜程（9961），分別升17.31%及11.78%。而表現最差的是眾安在綫（6060），累跌17.16%，其次為理想（2015）及比亞迪電子（0285），分別跌4.89%及4.81%。

1個月表現

恒指本月累升3.72%或644點，升幅是4月30日後最大，當時收市升幅為7.39%；本月表現最佳的是九龍倉置業（1997），累升18.37%，其次為華潤萬象生活（1209）及翰森製藥（3692），分別升18%及16.86%。而表現最差的是中升（0881），累跌26.76%，其次為信義光能（0968）及石藥（1093），分別跌17.79%及17.18%。

國指本月累升3.67%或223點，升幅是4月30日後最大，當時收市升幅為7.97%；本月表現最佳的是京東物流（2618），累升18.63%，其次為小米（1810）及中生製藥（1177），分別升15.8%及14.95%。而表現最差的是石藥（1093），累跌17.18%，其次為龍湖集團（0960）及網易（9999），分別跌13.29%及12.65%。

科指本月累升1.24%或43點，升幅是4月30日後最大，當時收市升幅為6.42%；本月表現最佳的是東方甄選（1797），累升19.71%，其次為小米（1810）及舜宇（2382），分別升15.8%及10.02%。而表現最差的是眾安在綫（6060），累跌24.1%，其次為華虹半導體（1347）及網易（9999），分別跌17.87%及12.65%。

午後消息股表現

萬科（2202）稱有足夠現金來兌付9月到期人幣債。收報4.11元，升9.89%。

融創中國（1918）上半年虧損收窄至149.6億人幣。收報1.02元，升9.68%。

新意網（1686）全年賺9億 再炮轟科技園處理違規分租不力。收報3.36元，升7.69%。

中壽（2628）：全年新業務價值可實現按年較快增長。收報11.82元，升5.54%。

中升（0881）中期少賺50% 不派息 新車銷售收入下降。收報8.95元，升4.43%。

大新銀行（2356）上半年盈利升26% 中期息增逾倍至0.27元。收報6.78元，升9%。

招商局港口（0144）半年多賺33% 中期息25仙增14%。收報11.7元，跌0.68%。

中信股份（0267）中期盈利321億息0.19元人幣 近200員工買股涉8000萬元。收報7.79元，跌0.13%。

內地據報將允許存量房貸轉按揭 利率同步調整。內房升，內銀跌。

內房股

中海外（0688）收報12.38元，升4.38%。

龍湖（0960）收報8.81元，升3.89%。

華潤置地（1109）收報22.15元，升4.24%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.25元，升6.84%。

綠城中國（3900）收報6.18元，升5.82%。

萬科（2202）收報4.11元，升9.89%。

融創（1918）收報1.02元，升9.68%。

佳兆業（1638）收報0.097元，升4.3%。

新城發展（1030）收報1.57元，升6.08%。

龍光地產（3380）收報0.76元，升4.11%。

世茂集團（0813）收報0.63元，升10.53%。

奧園（3883）收報0.146元，升8.15%。

旭輝（0884）收報0.265元，升11.81%。

富力（2777）平上市低位0.72元，收報0.75元，升2.74%。

花樣年（1777）收報0.051元，升10.87%。

內銀

建行（0939）收報5.52元，跌1.95%。

工行（1398）收報4.49元，跌2.81%。

中國銀行（3988）收報3.54元，無升跌。

農業銀行（1288）收報3.45元，跌1.99%。

中信銀行（0998）收報4.51元，跌1.31%。

郵儲銀行（1658）收報4.19元，跌2.33%。

招商銀行（3968）收報32.35元，跌4.29%。

交通銀行（3328）收報5.65元，跌2.42%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）、網易據報擬縮減對日本工作室投資。收報382元，升1.17%。網易（9999）收報127.7元，升0.63%。

阜博集團（3738）中期盈利4147萬元升42% 不派息。收報1.45元，跌5.23%。

微盟（2013）擬發行9000萬美元可換股債。收報1.27元，升4.1%。

中遠海控（1919）上半年多賺2%至168.7億人幣 中期息0.52元。收報10.7元，升0.75%。

青島啤（0168）中期多賺6.3% 不派息。收報45.2元，升3.08%。

新世界（0017）完成逾160億貸款安排和債務償還 目標2027年資產負債率降至40%以下。收報7.85元，升1.82%。

338間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報3.45元，跌1.99%。雅居樂（3383）收報0.43元，升6.17%。建行（0939）收報5.52元，跌1.95%。神華（1088）收報33.7元，跌1.17%。萬科（2202）收報4.11元，升9.89%。中國中免（1880）創上市新低，見45.3元，收報45.75元，跌1.4%。恒大物業（6666）收報0.73元，升5.8%。恒大汽車（0708）收報0.29元，升7.41%。工行（1398）收報4.49元，跌2.81%。名創優品（9896）收報32.9元，升4.78%。郵儲銀行（1658）收報4.19元，跌2.33%。

上實（0363）中期賺12億元派息0.42元，按年少賺近13%。收報11.4元，跌1.38%。

中銀香港（2388）中期純利200億元按年多賺18%，派中期息0.57元。中銀徐海峰：有信心貸款質素可優於市場同業平均水平。收報24.6元，升4.02%。

招行（3968）中期股東應佔淨利潤按年減少1.33%至747億人幣，不派息。收報32.35元，跌4.29%。

中國人壽（2628）半年多賺5.9%，首派中期息0.2元人幤。收報11.82元，升5.54%。

中遠海運港口（1199）：售天津業務股權有利碼頭營運。收報4.64元，跌5.31%。

永旺（0984）上半年虧損擴大至1.71億元，香港業務收入跌一成。永旺：第四季將在青衣站開設JELYCO DO日式外賣店。永旺：為迎合港人北上，將在大灣區新增兩間AEON。平上市低位0.31元，收報0.32元，跌3.03%。

長城汽車（2333）上半年多賺逾4倍至70.8億人幣，惟因業務拓展不派中期息。收報11.22元，升7.27%。

中海油（0883）：料下半年油價介乎75至85美元，成本管控有空間。收報21.55元，升1.65%。

長實（1113）伙世邦魏理仕推北京•御翠園住宅項目。收報31.55元，跌0.16%。

中行（3988）上半年純利按年降1.24%，中期息0.1208元人幣。收報3.54元，無升跌。

國泰（0293）伙3香港殘奧運動員推出殘奧宣傳片，為港將打氣。收報7.95元，升0.89%。

世茂（0813）中期虧損擴大至227億，續不派息。創辦人許榮茂退休，其子許世壇接任主席。收報0.63元，升10.53%。

世華（0685）首財季虧損收窄至84.1萬美元，料免簽證待遇有助刺激旅遊業務。收報0.205元，升3.54%。

蠟筆小新（1262）中期虧損擴大至4365萬人幣，續不派息。收報1.53元，跌1.29%。

加拿大退休金大幅減持金山雲（3896），持股量跌至5%以下。收報1.31元，升1.55%。

萬華媒體（0426）首季虧損增8%，不派息。收報0.039元，跌9.3%。

百融雲（6608）上半年經調整溢利跌13%至1.97億人民幣。見52周低7.81元，收報8.22元，升0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見23.1元，收報21.3元，跌0.7%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見104.9元，收報104.9元，升5.06%；年年卡（3773）創上市新高，見3.49元，收報3.35元，升1.82%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.2元，收報1068元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1145.2元，收報1145.2元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1044.45元，收報1044.45元，升0%；K Cash集團（2483）創上市新高，見1.97元，收報1.89元，升2.72%；晶泰科技（2228）創上市新高，見9.1元，收報8.49元，升4.17%；經發物業（1354）創上市新高，見19.98元，收報19.5元，升21.57%；廣聯科技（2531）創上市新高，見13.48元，收報13.22元，升1.69%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見27.9元，收報26.2元，升14.16%；中國再保險（1508）創52周高，見0.73元，收報0.71元，無升跌；中國太平（0966）創52周高，見10.4元，收報10.12元，升1.61%；人保集團（1339）創52周高，見2.98元，收報2.95元，升0.34%；秦港股份（3369）創52周高，見2.26元，收報2.2元，升3.29%；長和（0001）創52周高，見44.15元，收報43.05元，無升跌；翰森製藥（3692）創52周高，見21元，收報19.96元，跌4.04%；第一太平（0142）創52周高，見4.17元，收報4.17元，升0.97%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.53元，收報4.4元，升1.62%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.74元，收報0.73元，升5.8%。

破頂指數成份股包括，長和（0001）創52周高，見44.15元，收報43.05元，無升跌；翰森製藥（3692）創52周高，見21元，收報19.96元，跌4.04%；。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.485元，收報0.495元，跌4.81%；星島（1105）低見0.21元，收報0.22元，跌4.35%；信能低碳（0145）低見0.115元，收報0.125元，跌0.79%；敏捷控股（0186）低見0.135元，收報0.135元，跌3.57%；華顯光電（0334）低見0.145元，收報0.145元，跌3.33%；綠地香港（0337）低見0.138元，收報0.161元，升5.92%；延長石油國際（0346）低見0.231元，收報0.24元，跌2.04%；通天酒業（0389）低見0.42元，收報0.43元，無升跌；中播數據（0471）低見0.038元，收報0.038元，跌7.32%；太平洋網絡（0543）低見0.305元，收報0.32元，升1.59%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.6元，收報2.68元，升1.9%；信德（0242）低見0.64元，收報0.65元，跌2.99%；叙福樓（1978）低見0.39元，收報0.4元，跌1.23%；大酒店（0045）低見5.1元，收報5.1元，跌2.3%；阿里影業（1060）低見0.35元，收報0.37元，升4.23%；港通控股（0032）低見7元，收報7.19元，升2.71%；香港食品投資（0060）低見0.45元，收報0.47元，跌6%；載通（0062）低見8.13元，收報8.2元，升0.12%；渝太地產（0075）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；鱷魚恤（0122）低見0.085元，收報0.091元，跌4.21%。

異動股

上升異動股，包括，永續農業（8609）創52周高，見1.11元，收報1.03元，升110.2%；C-LINK SQ（1463）收報0.9元，升91.49%；巴克１７９８集團（1010）收報0.54元，升71.43%；景瑞（1862）收報0.06元，升62.16%；世紀金花（0162）收報0.063元，升40%；超人智能（8176）創52周高，見0.9元，收報0.4元，升35.59%；中國上城（2330）收報0.145元，升34.26%；百德國際（2668）創52周高，見1.4元，收報1.35元，升32.35%；豐展控股（1826）收報0.062元，升31.91%；盛力達科技（1289）創52周高，見1.26元，收報1.25元，升31.58%。

下跌異動股，包括，綠科科技國際（0195）收報0.28元，跌35.63%；華鼎控股（3398）收報0.113元，跌26.14%；龍昇集團控股（6829）創上市新低，見0.051元，收報0.052元，跌25.71%；佳華百貨控股（0602）創上市新低，見0.02元，收報0.025元，跌24.24%；慕尚集團控股（1817）收報0.91元，跌20.87%；同景新能源（8326）收報0.103元，跌20.77%；正乾金融控股（1152）見52周低0.03元，收報0.039元，跌20.41%；前海健康（0911）收報0.242元，跌19.33%；大同機械（0118）收報0.21元，跌14.29%；中國服飾控股（1146）收報0.056元，跌13.85%。

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