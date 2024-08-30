今年7月零售業總銷貨價值中網上銷售佔7.8%，其銷售價值的臨時估計為23億元，按年上升1%。

單計今年7月，超級市場貨品銷貨價值跌4.2%；其他未分類消費品下跌6%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌25%；服裝跌16.6%；食品、酒類飲品及煙草跌4.1%；汽車及汽車零件跌27.9%；百貨公司跌24.3%；燃料跌9.8%；傢具及固定裝置跌22.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌17.9%；中藥下跌24.9%；以及眼鏡店下跌15.7%。

此外，7月共有2個類別產品銷貨價值按年錄得升幅，藥物及化妝品上升3.5%；書報、文具及禮品升26.1%。

政府發言人表示，受到消費模式轉變以及港元匯率高企的持續影響，七月零售業總銷貨價值按年進一步下跌。較多市民在暑假外遊也是原因之一。展望未來，發言人指出零售業界在短期內仍會面對挑戰，不過內地政府多項惠港措施，以及特區政府大力推動盛事經濟、提振市面氣氛、支持業界發展，應對促進零售業務有幫助。整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，亦應會為零售業帶來支持。

發言人同時指出，特區政府會繼續通過數碼轉型支援先導計劃，協助包括零售業在内的中小企應用現成的數碼科技方案，加速數碼轉型。「BUD專項基金」下的電商易亦於上月正式啓動，支援企業透過發展電子商貿業務拓展內地市場。政府會繼續協助本地零售業升級轉型。

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