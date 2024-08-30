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國家市監局督導阿里巴巴整改3年完成 阿里巴巴：加大科技投入

國家市場監管總局督導阿里巴巴（9988）完成三年整改，阿里巴巴回應，對於該集團而言，這是一個新的發展起點。未來，公司將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動經濟健康發展，為社會創造更多價值。

在2021年4月，市場監管總局對阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰開展行政指導，責令該集團停止違法行為、全面自查整改，連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

在三年來，該局加強對阿里巴巴合規整改的督導，對整改落實情況核查，並委託第三方機構開展執法效果評估。從核查和評估情況看，阿里巴巴按照《行政處罰決定書》《行政指導書》要求，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為，提升平台內商家和消費者服務水平，合規整改工作取得良好成效，網絡零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台間競爭活力明顯提高，平台經濟發展質量和營商環境持續優化。下一步，市場監管總局將指導阿里巴巴持續規範經營，進一步提升合規質效。

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