moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

工商銀行上半年純利跌2% 中期息0.1434元人幣

工商銀行（1398）上半年純利1704.67億元，按年下降2.0%，中期息派0.1434元。

工行上半年營業收入4019.99億元，下降6.3%。其中，利息淨收入3139.50億元，下降6.8%；非利息收入880.49億元，下降4.2%。營業費用1052.08億元，下降0.2%，成本收入比24.79%。計提資產減值損失1020.69億元，下降16.5%。截至上半年末，集團不良貸款率1.35%，較年初下降0.01個百分點。

上半年，利息淨收入3139.50 億元，按年減少230.37 億元，下降6.8%。利息收入7210.53億元，增加244.70億元，增長3.5%；利息支出4071.03億元，增加475.07億元，增長13.2%。受貸款市場報價利率（LPR）下調、存量房貸利率調整、存款期限結構變動等因素影響，年化淨利息收益率為1.43%，按年下降29個基點。

上半年非利息收入880.49億元，按年減少38.70億元，下降4.2%，佔營業收入的比重為21.9%。其中，手續費及佣金淨收入674.05 億元，減少60.60 億元，下降8.2%；其他非利息收益206.44億元，增加21.90億元，增長11.9%。

其他報道

農行上半年純利增1.99% 中期息0.1164元人幣

本港7月零售跌11.8% 差過預期

恒指收市升202點 月升幅4個月最大 MSCI換馬 成交1734億

內地房地產開發貸款餘額次季增2.8% 增速加快

野村據報擬在迪拜、香港和新加坡聘請更多財富管理銀行家

高盛：投資者高估人幣升值風險 中期料跑輸主要貿易伙伴

本港上半年內地訪客新造保費按年跌6.9%至297億元

A股3大指數齊高收 滬深兩市成交增至8765億人幣

萬科稱有足夠現金來兌付9月到期人幣債

Intel據報研究分拆等各項方案

A股黃金生產商赤峰黃金遞表來港申上市

Now TV 續取英超播放權至 2027/28 賽季

融創中國上半年虧損收窄至149.6億人幣

政府再委任麥偉德及倫明高分任兩個審裁處主席

新意網全年賺9億 再炮轟科技園處理違規分租不力

【有片：埋身擊】內地股市待突破阻力後入市

中壽：全年新業務價值可實現按年較快增長

中升中期少賺50% 不派息 新車銷售收入下降

大新銀行上半年盈利升26% 中期息增逾倍至0.27元

招商局港口半年多賺33% 中期息25仙增14%

半日沽空金額減4% 美團增30%

人民幣升值 離岸價、在岸價分別見14個月及8個月最強

恒指半日升322點 重上18000點關 創個半月高 科指升3% 北水轉流入

中信股份中期盈利321億息0.19元人幣 近200員工買股涉8000萬元