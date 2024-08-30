工商銀行（1398）上半年純利1704.67億元，按年下降2.0%，中期息派0.1434元。
工行上半年營業收入4019.99億元，下降6.3%。其中，利息淨收入3139.50億元，下降6.8%；非利息收入880.49億元，下降4.2%。營業費用1052.08億元，下降0.2%，成本收入比24.79%。計提資產減值損失1020.69億元，下降16.5%。截至上半年末，集團不良貸款率1.35%，較年初下降0.01個百分點。
上半年，利息淨收入3139.50 億元，按年減少230.37 億元，下降6.8%。利息收入7210.53億元，增加244.70億元，增長3.5%；利息支出4071.03億元，增加475.07億元，增長13.2%。受貸款市場報價利率（LPR）下調、存量房貸利率調整、存款期限結構變動等因素影響，年化淨利息收益率為1.43%，按年下降29個基點。
上半年非利息收入880.49億元，按年減少38.70億元，下降4.2%，佔營業收入的比重為21.9%。其中，手續費及佣金淨收入674.05 億元，減少60.60 億元，下降8.2%；其他非利息收益206.44億元，增加21.90億元，增長11.9%。
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