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老虎國際第二季錄non-GAPP淨利潤520萬美元

老虎國際（美：TIGR）公布截至6月底止第二季度未經審計財務數據。季內該公司錄得第二季度營收8744萬美元，按季增長10.8%，按年增長32.4%，創歷史新高。季內歸屬母公司的non-GAAP淨利潤為520萬美元，並在全球開戶新增6萬，相比上季度增長17%，全球開戶數目達231萬。季內新增入金客戶4.9 萬，推動全球入金客戶按年增長17%至98.2萬。

此外，第二季度市場交易度持續活躍，該公司總交易額按年增長62.5%至1059億美元；淨入金保持強勁，上半年達70億美元，推動客戶總資產按季增長16.2%、按年增長121.1%至382 億美元，創歷史新高。

老虎國際創始人及CEO巫天華表示，截至8月初，全球入金客戶數目已突破百萬，客戶總資產在過去三個季度中持續創新高，充分體現出其長期增長潛力。繼第一季度在新加坡推出首張消費即返碎股的扣賬卡和Cash Boost額度交易賬戶後，他們港亦將有關服務全面擴展至零售投資者，並在8月初推出『雙免』優惠，豁免佣金及平台費，同時支援虛擬資產美元實時交易結算。在港第二季度新增開戶數按季增長一倍，客戶資產按季增長119%。新入金客戶平均淨入金達1.5萬美元。

該公司在第二季度錄得佣金收入3409萬美元，按季增長22.7%；利息相關收入達4710萬美元，按年增長19.9%。投行方面，其在美股IPO領域，作為主承銷商角色完成2宗美股 IPO，並擔任極氪美股 IPO分銷商。截至第二季度尾老虎作為主承銷角色已經完成13家美股IPO項目，並承銷包括老鋪黃金、嘀嗒出行等在內的10家港股IPO，在二季度港股IPO承銷家數排行榜位列第四。在企業號方面，季內新增包括中國生物製藥、嘀嗒出行等14企業號客戶，累計客戶數至442家。

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