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名創優品中期盈利升16% 將購回最多20億元股份

名創優品（9896）截至6月30日止中期純利約10億元（人民幣，下同），按年升16.4%，派中期股息每股0.0686美元。此外，該集團計劃在公開市場購回價値最多20億元股份。

期內收入62億元，升25%，毛利24.6億元，升37.9%，經調整EBITDA約15.6億元，升26%，經營利潤12.65億元，升18.1%，期內於內地和海外市場的名創優品門店總數淨增455間至6月30日的6868家。TOP TOY門店數量增加47家至截至6月30日的195家。

至於第二季度收入增長24.1%至40.3億元，毛利增長36.9%至17.7億元，毛利率為43.9%，創歷史新高，經營利潤增長8.9%至7.5億元。

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