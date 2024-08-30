期內收入62億元，升25%，毛利24.6億元，升37.9%， 經調整EBITDA約15.6億元，升26%，經營利潤12. 65億元，升18.1%， 期內於內地和海外市場的名創優品門店總數淨增455間至6月30 日的6868家。TOP TOY門店數量增加47家至截至6月30日的195家。

至於第二季度收入增長24.1%至40.3億元，毛利增長36. 9%至17.7億元，毛利率為43.9%，創歷史新高， 經營利潤增長8.9%至7.5億元。

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