金管局表示，今次次紀律處分行動是根據WPHK自行通報及金管局進一步調查結果而作出，當局發現在2016年8月25日至2021年10月24日期間，WPHK未有健全和適當的管控制度，以確保遵守《指引》；管控制度涉及2個範疇的缺失，包括觸發事件時對客戶進行盡職審查，以及就高風險情況採取嚴格盡職審查以減低洗錢或恐怖分子資金籌集的風險。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實施嚴格審查措施，並需確保有關審查措施能有效管理洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

根據資料，WPHK期內未有評估執法部門的情報所涉及的風險，以及是否有需要就執法部門曾向WPHK查詢部分懷疑涉及騙案的電話號碼，是否屬其客戶而進行盡職審查。執法部門曾向WPHK提供有關涉及騙案的電話號碼

WPHK期內共收到435宗由執法部門提供的手提電話號碼查詢，要求確認是否屬WPHK客戶。由於WPHK事發時未有搜查所有相關資料庫，未能確認執法部門提供的情報中，有64個手提電話號碼實際由54位客戶持有。

此外，WPHK未有對業務關係或交易實施嚴格審查措施，以緩減及管理或存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的情況，即確認其客戶與執法部門的情報所提供的電話號碼有關（確認有關的客戶），以及其後確認有關的客戶被發現涉及高風險情況。WPHK一共接獲1,827宗執法部門的情報，當中涉及500個帳戶。WPHK 最終發現該500個帳戶當中有98個帳戶、涉及84名客戶需向聯合財富情報組舉報。由於平台未被確認有關的客戶實施嚴格審查措施，令相關工作延遲80日至900日不等。

WeChat Pay HK表示，一直與監管機構緊密配合，相關個案發生於2016年8月至2021年10月期間，在知悉「增強型盡職調查（Enhanced Due Diligence）」不足後，平台已自行通報，並在金管局的指引作補救，加強相關環節的管控制度。改善後的機制已平穩運作近三年。

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