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港華能源研究院「鈣鈦礦太陽能電池」進入投產前試驗及產業化階段

港華能源研究院(Towngas Energy Academy, TEA)公布，被視為可再生能源產業革新關鍵的「鈣鈦礦太陽能電池」進入投產前試驗及產業化階段。成立僅兩年的TEA，累計擁有25項已獲授權的知識産權，同時TEA首次曝光五項涵蓋光伏、儲能、氫能等清潔能源的科研成果，並預告個多星期後公開發布。

鈣鈦礦太陽能電池投產前試驗轉化項目由TEA與香港城市大學任廣禹教授團隊合作研發，經過不足一年努力，TEA於昨日(28日)假深港科技創新合作區，公布有關項目進入投產前試驗及産業化階段。

另外，TEA預告多項創新科技産品，於9月8至11日舉行的「2024深圳國際數字能源展」上將首次亮相。産品圍繞光伏、儲能、氫能等清潔能源範疇，包括光伏智能關斷器、能量路由器、MEMS氫氣傳感器、水系鋅離子電池和儲能能量管理系統等，分別在高壓直流切斷、智能能源管理、氫氣監測、安全儲能和優化儲能效率方面具有創新優勢。有關科技成果已應用於煤氣公司集團多個應用場景，並即將進行産業化。同時，TEA的灣區智慧能源展廳亦正式啟用，展廳展示了大灣區清潔能源科技成果轉化的亮點，成為深港科技創新合作蓬勃發展的平台。

TEA由煤氣公司和港華智慧能源於2022年8月29日聯合成立，為深圳市首家港資企業成立的清潔能源應用研究機構。兩年以來，TEA目前累計已擁有25項已獲授權的知識産權；核心研發團隊近40人，碩士、博士比例佔八成。

煤氣公司常務董事黃維義表示，「我們將繼續秉承『創造可持續的綠色能源世界』的願景，堅持用科技創新引領綠色發展，支撑集團多元業務的轉型，深化深港兩地的産學研合作，為實現『雙碳』目標和推動全球清潔能源發展貢獻力量。」河套深港科技創新合作區發展署副署長余傑對TEA在短短兩年取得的成績表示祝賀和認可。

港華智慧能源執行董事暨再生能源營運總裁邱建杭則表示：「TEA將繼續在河套發展壯大，助力粵港澳大灣區的科技創新和産業化進程，持續開展産學研合作，加速研發成果落地，實現共贏發展。」