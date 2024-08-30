文章日期：2024年8月30日 17:47
中國交通建設（1800）公布，中期盈利120.22億元（人民幣，下同），跌3.1%，每股盈利0.7元，派中期股息每股14.005分。
收入3,560.1億元，減少2.6%，毛利415.96億元，增長4.2%。 營業利潤205.27億元，增長4%。
期內新簽訂合同額9608.67億元，增長8.4%。增長主要來自於境外工程、城市建設等建設需求增加。至於境外新簽訂合同額1960億元，增長38.9%，約佔新簽合同額20%。截至6月30日持有在執行未完成合同金額約3.53萬億元。
集團指，今年新簽合同額目標計劃為按年增速不低於13.5%，收入目標計劃 為按年增速不低於8.2%。
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