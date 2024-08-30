moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中行劉進：貨幣政策開始轉向 將加強存款貸款管理

中國銀行（3988）副行長劉進於今日業績會中表示，部分發達經濟體開始貨幣政策已經轉向，歐洲及瑞士央行已開始減息，同時市場預期美國9月減息，令對外資產負債主動管理的要求進一步提高。他表示，中行會積極應對市場變化，加強存貸款量及價格的協同管理。

中國銀行昨公布業績淨利息收入按年跌3.07%至2267.6億元（人民幣，下同）。劉進提到，期內銀行業主動讓利（即減少利潤、促進貸款）的力度進一步加大。他續指，該行將繼續擴充低成本資金來源，嚴控高成本存款佔比，加強負債管理，而展望下階段中行將發揮自身業務結構和機構佈局的優勢，更好應對淨息差下降的下行的壓力。

中國銀行風險總監劉堅東提到，截至6月底，房地產行業不良貸款餘額為470.85億元，較去年底減少10.87億元，而不良貸款比率較去年底減少0.57個百分點至4.94%。他續指，整體而言中行的房地產行業的風險為整體可控。該行將繼續認真落實保交房的各項工作，做到應貸盡貸，推動已建成的存量商品房去庫存。

其他報道

名創優品中期盈利升16% 將購回最多20億元股份

華潤燃氣上半年少賺2.5%至34.57億 中期息增逾六成至0.25元

國家市監局督導阿里巴巴整改3年完成 阿里巴巴：加大科技投入

周企及遠展旗下布里斯班綜合渡假村酒店正式對外營業

WeChat Pay HK因未符反洗錢指引最低準則 被金管局罰款87.5萬

全日沽空金額增15% 美團沽空減2%

老虎國際第二季錄non-GAPP淨利潤520萬美元

工商銀行上半年純利跌2% 中期息0.1434元人幣

農行上半年純利增1.99% 中期息0.1164元人幣

本港7月零售跌11.8% 差過預期

恒指收市升202點 月升幅4個月最大 MSCI換馬 成交1734億

內地房地產開發貸款餘額次季增2.8% 增速加快

野村據報擬在迪拜、香港和新加坡聘請更多財富管理銀行家

高盛：投資者高估人幣升值風險 中期料跑輸主要貿易伙伴

本港上半年內地訪客新造保費按年跌6.9%至297億元

A股3大指數齊高收 滬深兩市成交增至8765億人幣

萬科稱有足夠現金來兌付9月到期人幣債

Intel據報研究分拆等各項方案

A股黃金生產商赤峰黃金遞表來港申上市

Now TV 續取英超播放權至 2027/28 賽季

融創中國上半年虧損收窄至149.6億人幣

政府再委任麥偉德及倫明高分任兩個審裁處主席

新意網全年賺9億 再炮轟科技園處理違規分租不力

【有片：埋身擊】內地股市待突破阻力後入市