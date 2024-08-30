中國銀行昨公布業績淨利息收入按年跌3.07%至2267.6億元（人民幣，下同）。劉進提到，期內銀行業主動讓利（即減少利潤、促進貸款）的力度進一步加大。他續指，該行將繼續擴充低成本資金來源，嚴控高成本存款佔比，加強負債管理，而展望下階段中行將發揮自身業務結構和機構佈局的優勢，更好應對淨息差下降的下行的壓力。

中國銀行風險總監劉堅東提到，截至6月底，房地產行業不良貸款餘額為470.85億元，較去年底減少10.87億元，而不良貸款比率較去年底減少0.57個百分點至4.94%。他續指，整體而言中行的房地產行業的風險為整體可控。該行將繼續認真落實保交房的各項工作，做到應貸盡貸，推動已建成的存量商品房去庫存。

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