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周大福企業成立行政總裁辦公室 委三高管包括鄭志亮  鄭家純主導布局

為領導及監督多元化的環球投資組合，鄭氏家族私人投資旗艦周大福企業（CTFE）已成立行政總裁辦公室，由三名高級行政人員組成，包括聯席行政總裁兼北亞洲主管鄭志亮、聯席行政總裁兼美洲、歐洲及澳洲主管曾安業，以及聯席行政總裁兼企業營運主管何智恒。

鄭志亮為鄭家純兒子、CTFE旗下新世界（0017）行政總裁鄭志剛胞弟。

該集團指，行政總裁辦公室的成立，將有助周大福企業加速發展並強化營運架構。三位行政總裁各自擁有不同行業和地區的專業知識，這將對這個擁有60年歷史的家族辦公室跨進下一階段的發展至關重要。

據稱最新安排由主席鄭家純主導，他希望家族成員能夠各司其職，加強企業管治。三位聯席行政總裁各有總裁，可望強強聯合。去年鄭家純在去年底接受訪問時提到，由於家族生意範疇比較廣闊，涉及到不同行業，需要很多人才負責管理，「家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意；若沒有適合的家族成員，可以向外招聘」。他當時稱，希望家族成員能夠各司其職，並加強企業管治。據理解，今天周企成立行政總裁辦公室，並由三名公司高級行政人員各司其職，將可推動周大福企業發展登上一個新台階。

周大福企業主席鄭家純表示，很高興委任了三位在不同業務領域與我緊密合作的高級管理人員，繼續共同推動家族辦公室的發展。周大福企業的投資理念是矢志創造長遠的正面影響，並為公司的投資夥伴、員工、社區以及我們經營所在的國家帶來變革性的成果。

現時周企除了持有新世界發展（0017）、新創建（0659）之外，亦在房地產、酒店、基礎建設、能源、醫療保健、保險、教育和媒體，並對優質增長型企業進行私募股權投資，以及持有一系列股票和債券的流動投資組合。旗下豪華酒店業務及投資組合，更包括瑰麗酒店集團、紐約The Carlyle、洛杉磯The Beverly Wilshire和加勒比海綜合度假村 Baha Mar等酒店資產。其亦斥資參與倫敦市區最大的舊城改造項目——格林威治半島（Greenwich Peninsula），並成為澳洲第四大發電零售商Alinta Energy的戰略性大股東。在過去十多年家族辦公室不斷發展，並邁向更制度化及規模化，覆蓋範圍逐步擴張至全球27個國家，涉足的業務漸趨廣闊。

周大福企業亦涉足教育事業，於2017年成立周大福教育集團，現已發展為一家專注於K-12教育的綜合教育集團。

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