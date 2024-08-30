今年7月香港零售按年下跌11.8%至291.25億元，香港零售管理協會指出，整體零售市道仍然非常疲弱，升幅較顯明的類別都是個別原因所致，例如書報、文具及禮品相信與7月香港書展有關等。
協會最新的會員零售市道調查結果反映，8月暑假期間零售銷情依然淡靜，9成受訪會員表示8月的生意對比去年同期下跌，多數是單位數至低雙位數跌幅，亦有個別會員的幅度高達中雙位數。
此外，雖然8月的人流較七月略有改善，但受訪會員反映業界繼續受港人北上及外遊，以至旅客消費模式轉變等因素影響，加上去年7月中政府派發2000元消費劵的效用延伸至去年8月，對比基數稍高，零售業受種種因素衝擊，市道未見起色。
調查又顯示，僅1成受訪會員表示8月生意有輕微升幅，主要原因是大力推廣及優惠。業界對9月的銷情亦不容樂觀，6成受訪會員預計9月的生意對比去年同期下跌，跌幅由單位數至4成不等。9月生意單位數微升及持平的受訪會員各佔2成，主要是因為去年9月受颱風及極端天氣影響以至低對比基數，加上將會加強推廣，才期望錄得輕微上升。
協會表示，調查反映生意錄得上升的公司只佔少數，而且普遍均進行大力推廣及優惠，才令生意跌幅縮窄或有微薄的升幅。然而，零售店舖的營運成本高企，減價的持續性及空間有限。
協會再次呼籲業主與業界共同面對極具挑戰及艱辛的零售業轉型期，向店舖提供即時及有效的租金減免，讓零售商有足夠時間和空間，成功轉型，才能渡過當前危機。
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