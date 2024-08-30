該行指，純利下跌受市場利率整體下行影響，利息淨收入2960. 6億元，跌5.17%，手續費及佣金淨收入626.96億元， 跌11.2%，信用資產減值損失876.54億元，跌8.13% 。期內發放貸款和墊款總額平均餘額24.8萬億元，升10.6% ，吸收存款28億元，升約7.7%，淨利差1.35%，跌0. 25個百分點。成本收入比24.15%，升0.43個百分點。

該行指，不良貸款比率1.35%，跌0.02個百分點， 資本充足比率19.25%，升1.3個百分點。

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