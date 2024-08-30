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建行中期盈利跌1.8%息0.197元 利率下行拖累

建設銀行（0939）截至6月30日止中期盈利約1643.3億元（人民幣，下同），跌1.8%，每股盈利0.66元，派中期股息每股0.197元。年化加權平均淨資產收益率10.82%，跌1.13%。

該行指，純利下跌受市場利率整體下行影響，利息淨收入2960.6億元，跌5.17%，手續費及佣金淨收入626.96億元，跌11.2%，信用資產減值損失876.54億元，跌8.13%。期內發放貸款和墊款總額平均餘額24.8萬億元，升10.6%，吸收存款28億元，升約7.7%，淨利差1.35%，跌0.25個百分點。成本收入比24.15%，升0.43個百分點。

該行指，不良貸款比率1.35%，跌0.02個百分點，資本充足比率19.25%，升1.3個百分點。

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