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萬科企業中期虧損近99億人幣 超越盈警上限

萬科企業（2202）中期虧損約98.5億元（人民幣，下同），比7月初發盈利警告虧損上限90億元為高，去年同期純利98億元，每股虧損0.8309元。 

集團營業收入1427億元，跌28.9%，並錄營業虧損77.3億元，而扣除非經常性損益之虧損76.1億元，而於6月底負債總額跌5.8%，至1.03萬億元，但資產負債比率則升7.38個百分點，至62.04%。

集團業績虧損主要原因包括開發業務結算規模和毛利率下滑、計提減值、部分非主業財務投資出現虧損，以及為更快回籠資金，對資產交易和股權處置都採取更加堅決的行動，部分交易價格低於帳面值。

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