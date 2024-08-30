集團營業收入1427億元，跌28.9%，並錄營業虧損77. 3億元，而扣除非經常性損益之虧損76.1億元， 而於6月底負債總額跌5.8%，至1.03萬億元， 但資產負債比率則升7.38個百分點，至62.04%。

集團業績虧損主要原因包括開發業務結算規模和毛利率下滑、 計提減值、部分非主業財務投資出現虧損，以及為更快回籠資金， 對資產交易和股權處置都採取更加堅決的行動， 部分交易價格低於帳面值。

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