美的集團（深：000333）今日通過港交所（0388）上市聆訊。路透社旗下IFR引述消息指，美的集團計劃最快下周在香港作上市預路演，並指美的集團目標9月完成香港上市，集資額最多30億美元（約234億港元）。香港今年新股市場以中小型股份為主，美的集團或成為首家集資逾10億美元的大型新股。
美的集團7月底獲獲中證監備案，最多可發6.5億股，按美的集團A股今日收市價64.75元人民幣計，最多集資額可逾420億元人民幣。雖然A股大型股來港上市股價或會折讓，例如內地鋰業巨頭天齊鋰業 （09696） 2022年來港上市時招股價為82元，與當時其A股（深：002466）價格約123元人民幣相比折讓約43%。
美的集團A股最新市值達4523億元（人民幣·下同），股價在連跌三日後迎來首漲，今日最高見65.81元，收市報64.75元，升1.25%。。美的集團中期業績顯示，公司上半年收入增10%至2173億元，盈利增14%至208億元。
美的是內地智能家居和商業及工業解決方案供應商，去年10月首次遞表港交所，今年4月申請失效後再遞表，美銀、中金公司（3908）擔任其聯席保薦人。
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