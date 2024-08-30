美的集團7月底獲獲中證監備案，最多可發6.5億股，按美的集團A股今日收市價64.75元人民幣計，最多集資額可逾420億元人民幣。雖然A股大型股來港上市股價或會折讓，例如內地鋰業巨頭天齊鋰業 （09696） 2022年來港上市時招股價為82元，與當時其A股（深：002466）價格約123元人民幣相比折讓約43%。

美的集團A股最新市值達4523億元（人民幣·下同），股價在連跌三日後迎來首漲，今日最高見65.81元，收市報64.75元，升1.25%。。美的集團中期業績顯示，公司上半年收入增10%至2173億元，盈利增14%至208億元。

美的是內地智能家居和商業及工業解決方案供應商，去年10月首次遞表港交所，今年4月申請失效後再遞表，美銀、中金公司（3908）擔任其聯席保薦人。

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