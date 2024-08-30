王志恒指，第二季淨息差較第一季企穩回升。因為LPR下調、按貸政策利率調整、讓利實體經濟，令貸款收息率與同業一同繼續下行，但降幅有所改善，信貸總量增長和結構改善亦有助對沖政策利率下行影響。負債成本方面，去年3次下調存款利率，中長期存款在今年到期重新定息時，新存款利率明顯下降，去年新定期存款利率2.16厘，至今年上半年降至1.85厘，已較去年有一定程度下降。

截至6月底，農行不良貸款率為1.32%，按季持平，按年降0.03個百分點。副行長張旭光表示，按前瞻指標反映，未來不良貸款生成壓力不大，關注類貸款率為1.42%，與去年底持平。逾期貸款率1.07%，較去年底降0.01個百分點，已連續16個季度低於不良率，反映該行審慎風險分類，超前釋放了一定風險壓力，

市場關注房地產和地方政府債務資產質量，張旭光指隨相關政策落地和該行控制，房企資產質量基本穩定，不良貸款率與年初持平，已遠低於去年峰值，而城投企業不良貸款率和金額較年初雙降，零售貸款的不良率亦保持在較低水平。展望下半年，他指農行會保持高度警醒，但有信心可保持長期穩定，政府穩增長政策顯現將帶動有利穩定資產質量的宏觀環境，該行亦會改善信貸結構投放，切合國家戰略和產業升級方向，並加強信貸質量基礎，作好重點領域風險防範。

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