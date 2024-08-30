鄭志亮說：「好高興我在家族各生意範疇，包括周大福企業的工作獲得肯定。」他指出，過去他在周大福企業和新創建，已多次與曾、何兩人合作，彼此一直有良好交流。隨著周大福企業不斷發展，我有信心在管理層攜手合作下，將周大福企業做大做強。

至於出任聯席行政總裁兼美洲、歐洲及澳洲主管的曾安業方面，他稱：「非常歡迎周大福企業管治團隊迎來兩猛將Chris（鄭志亮的洋名）和Gilbert（何智恒的洋名），將有利周大福企業未來進一步發展。」。他又說，在不同領域都擁有非常寶貴的專業知識和視野，我們過去多年來在不同項目上都有合作，尤其近年更是合作無間。

聯席行政總裁兼企業營運主管何智恒則稱，過去他已多次與Chris和Patrick（曾安業的洋名）合作，彼此一直有良好交流。兩人在不同領域都擁有非常寶貴的專業知識和視野，他們過去多年來在不同項目上都有合作，尤其近年更是合作無間。他說：「好幸能加入周大福企業這個大家庭，我會盡我所長，發揮我的專業，助力周大福企業穩步發展」。

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