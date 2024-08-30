周大福企業成立行政總裁辦公室，剛獲委任的三位聯席行政總裁均表示，他們已曾經合作過，並稱一向有良好交流。當中鄭家家族成員兼周企聯席行政總裁兼北亞洲主管鄭志亮表示，期望在管理層攜手合作下，將周企做大做強。聯席行政總裁的曾安業則形容獲兩名猛將加入，料有利周企進一步發展。新加入周企行政總裁辦公室的何志恒則稱很榮幸加入周企大家庭，冀發揮專業，助力周企穩步發展。
鄭志亮說：「好高興我在家族各生意範疇，包括周大福企業的工作獲得肯定。」他指出，過去他在周大福企業和新創建，已多次與曾、何兩人合作，彼此一直有良好交流。隨著周大福企業不斷發展，我有信心在管理層攜手合作下，將周大福企業做大做強。
至於出任聯席行政總裁兼美洲、歐洲及澳洲主管的曾安業方面，他稱：「非常歡迎周大福企業管治團隊迎來兩猛將Chris（鄭志亮的洋名）和Gilbert（何智恒的洋名），將有利周大福企業未來進一步發展。」。他又說，在不同領域都擁有非常寶貴的專業知識和視野，我們過去多年來在不同項目上都有合作，尤其近年更是合作無間。
聯席行政總裁兼企業營運主管何智恒則稱，過去他已多次與Chris和Patrick（曾安業的洋名）合作，彼此一直有良好交流。兩人在不同領域都擁有非常寶貴的專業知識和視野，他們過去多年來在不同項目上都有合作，尤其近年更是合作無間。他說：「好幸能加入周大福企業這個大家庭，我會盡我所長，發揮我的專業，助力周大福企業穩步發展」。
其他報道
【有片：投資王道】道指創新高 王弼：可投長債ETF防經濟轉差
美的過上市聆訊下周開始香港預路演 目標9月上市 或成今年首宗大型IPO
周大福企業成立行政總裁辦公室 委三高管包括鄭志亮 鄭家純主導布局
華潤燃氣上半年少賺2.5%至34.57億 中期息增逾六成至0.25元
WeChat Pay HK因未符反洗錢指引最低準則 被金管局罰款87.5萬
恒指收市升202點 月升幅4個月最大 MSCI換馬 成交1734億