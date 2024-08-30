恒大物業上半年營收按年增1.2%至62.2億元，毛利率20.2%，按年跌4.2個百分點﹔總合約面積約794百萬平方米，在管面積約555百萬平方米；期內累計新簽約第三方面積超2,100萬平方米，按年上漲超40%，合同總金額約6億元。

上半年業績顯示，恒大物業上半年應收貿易賬款總額約59.72億元，2023年底則為59.19億元，及上半年應收貿易賬款減值為29.25億元，2023年底的應收貿易賬款減值則為28.73億元。其中，上半年應收有關連人士貿易賬款總額及減值分別為約22.47億元及22.45億元。

集團因134億元存款質押被相關銀行強制執行而出現了重大損失，該等損失已於2021年度全額計提減值損失。集團已對中國恒大（3333）及相關責任方就該等損失的追償事宜向內地法院提起訴訟並獲得法院受理，但受限於關聯方現狀，集團追回該等損失尚存在重大不確定性，公司將及時通過刊載進一步公告的方式向市場通報任何進展。

另外，融信中國（3301）則公布，上半年虧損19.31億元，2023年上半年則虧損19.92億元，每股虧損1.15元，維持不派息。

融信中國上半年合約銷售額達按年跌65.66%至33.62億元﹔上半年總收入按年增6.55%至142.02億元﹔上半年毛利率約20.51%，2023年則錄毛損率0.56%，主要是由 於集團所交付項目的平均毛利率上升。截至上半年末負債總額為1114.8億元，按年減10.48%，負債比率158%，按年增28.46個百分點。