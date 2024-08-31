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8月內地官方製造業PMI報49.1遜預期

國家統計局公布，內地8月製造業採購經理指數（PMI）為49.1，低於市場預期的49.5，連續4個月跌入50點以下的收縮區間，亦較7月下降0.3，為今年2月以來最低水平，顯示制造業景氣度小幅回落。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河受近期高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，製造業企業生產和市場需求均有所放緩。

按分類指數，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。其中生產指數為49.8，較7月下降0.3，為2月以來首次低於50臨界點，表明製造業企業生產活動有所放緩。新訂單指數為48.9，較7月下降0.4，表明製造業市場需求有所回落，新出口訂單指數較7月略升0.2，惟仍連續4個月處於收縮水平。

原材料庫存指數為47.6，較7月下降0.2，表明製造業主要原材料庫存量較上月減少。從業人員指數為48.1，較7月下降0.2，表明製造業企業用工景氣度有所下降。供應商配送時間指數為49.6，較7月上升0.3，仍低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續延長。

8月非製造業PMI為50.3，較7月上升0.1，為4個月以來首次回升，非製造業景氣水平略有回升。8月綜合PMI產出指數為50.1，較7月下降0.1，繼續位於擴張區間。

按非製造業分類指數，新訂單指數為46.3，較7月上升0.6，表明非製造業市場需求景氣度有所改善。投入品價格指數為48.6，較7月下降1.8，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平有所回落。銷售價格指數為47.2，較7月下降1.0，表明非製造業銷售價格總體水平繼續下降。從業人員指數為45.2，較7月下降0.3，表明非製造業企業用工景氣度下行。

業務活動預期指數為55.3，較7月下降0.8，仍位於較高景氣區間，表明非製造業企業對市場發展保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為54.7，較7月上升1.8；服務業業務活動預期指數為55.4，較7月下降1.2。