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香港證券及期貨專業總會：本港股票印花稅世一高 建議降低甚至撤銷

香港證券及期貨專業總會（下稱總會）發表對今年施政報告建議，該會提到儘管去年股票印花稅已回調至買賣雙方各付0.1%，香港於全球主要證券市場中仍然排名第一，成為最昂貴的市場。總會表示，為提升香港股票市場的競爭力，以減低高頻交易成本，建議進一步大幅降低甚至撤銷該稅項，以低交易成本作為誘因，吸引更多外資流入本港股市。

總會提到，本港的印花稅率為0.1%全球排名第三，但因港府同時向買賣雙方徵稅，實際稅率為0.2%，因此超過新加坡和英國，成為全球最高。此外，港股投資者還需支付會計局的交易徵費0.00015%、證監會的交易徵費0.0027%及交易所的交易費0.00565%。

港交所（0388）將於11月4日推出10隻大型藍籌的每周股票期權，當中包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及匯控（0005）等。總會建議，將每周股票期權的範圍擴展至所有藍籌股票，還能增強本港的期權業務，從而促進整體市場的活躍度。

公開招股（IPO）方面，港交所於2018年將主板新股上市時的預期最低市值要求，由2億元增加至5億元。其後於2022年，按盈利測試準則，將主機板上市申請人的盈利要求，由5000萬元提高至8000萬元，當中最近一年盈利要求亦提高至最少3500萬元。

總會表示，最低市值5億元要求，即引伸歷史市盈率為14.3倍。鑒於目前市况低迷以及很多行業市盈率偏低，就算上市申請人達到最低盈利要求，都未能滿足最低市值要求。總會建議，檢討已符合盈利要求申請人的最低市值要求，同時把主機板上市申請人的盈利要求暫時降低回5000萬元。