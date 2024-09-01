總會提到，本港的印花稅率為0.1%全球排名第三，但因港府同時向買賣雙方徵稅，實際稅率為0.2%，因此超過新加坡和英國，成為全球最高。此外，港股投資者還需支付會計局的交易徵費0.00015%、證監會的交易徵費0.0027%及交易所的交易費0.00565%。

港交所（0388）將於11月4日推出10隻大型藍籌的每周股票期權，當中包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及匯控（0005）等。總會建議，將每周股票期權的範圍擴展至所有藍籌股票，還能增強本港的期權業務，從而促進整體市場的活躍度。

公開招股（IPO）方面，港交所於2018年將主板新股上市時的預期最低市值要求，由2億元增加至5億元。其後於2022年，按盈利測試準則，將主機板上市申請人的盈利要求，由5000萬元提高至8000萬元，當中最近一年盈利要求亦提高至最少3500萬元。

總會表示，最低市值5億元要求，即引伸歷史市盈率為14.3倍。鑒於目前市况低迷以及很多行業市盈率偏低，就算上市申請人達到最低盈利要求，都未能滿足最低市值要求。總會建議，檢討已符合盈利要求申請人的最低市值要求，同時把主機板上市申請人的盈利要求暫時降低回5000萬元。