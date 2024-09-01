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廚具品牌卡羅特上周五通過上市聆訊

廚具品牌卡羅特（Carote）上周五（8月30日）通過港交所（0388）主板上市聆訊，聯席保薦人為招銀國際和法國巴黎銀行。8月中證監指卡羅特備案擬發行最多1.55億股境外市場普通股在港上市。早前市場亦曾傳出，卡羅特來港上市擬集資約1.5億美元。

招股書指，今年首三個月公司擁有人應佔利潤為8850萬元（人民幣·下同），按年增58.3%；同期收益5.03億元，按年增72.3%。

集團品牌業務毛利率由2021年的37.6%增至2022年的45.9%，主要是由於炊具的平均銷售成本下降，這主要歸因於隨著公司購買量的增加，對供應商的議價能力提升。但2023年毛利率降至39.2%，主要是由於公司調整定價策略，側重於高性價比，以吸引更多客戶及佔領更多市場份額。

至於ODM業務，即為國際品牌所有者及零售商設計、開發及製造定製化廚具產品的毛利率由2021年的5.1%增至2022年的13.3%，主要是由於銷售成本下降，及部分更具競爭力（如功能改進）的新產品定價上升，從而增強了公司與客戶商議價格時的議價能力。但2023年ODM業務毛利率降至11.8%，主要是由於公司為保持競爭力降低若干產品定價，及公司基於策略將資源從ODM業務撤出，開發的新產品減少導致對客戶的議價能力下降。

另外，招股書指，公司已建立快速擴張的全球銷售網絡，策略重點為電商業務。在内地，公司與天貓及京東等線上平台合作，而國際上，公司與亞馬遜、沃爾瑪、樂天等合作。截至今年6月5日，公司的線上業務已擴展至涵蓋在19個地區市場的19個線上市場共開設的48家自營網店。