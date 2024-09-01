旺旺表示，集團設有420間營業所及34個生產基地廣泛分佈於中國境內，管理層需要不時在國內往返以監督境內經營的情况。通告續指，集團最新年報顯示海外收益實現中至高雙位數成長，期內亞洲、美洲及大洋洲收益增速顯著。而隨著集團持續推進開拓海外市場，預期旺旺管理層將需要更頻密往返不同的海外地區。

旺旺董事認為，購買飛機有助提升效率，符合集團的利益。而董事會（不包括局內有利益而無出席及投票董事）亦認為飛機購買協議，並非在集團的日常及一般業務過程中所訂立，但飛機購買協議的條款為經公平磋商並按一般商業條款釐定，指出該等條款屬公平合理，符合公司及其股東的整體利益。

是次交易作價較截至7月31日有關飛機的賬面價值2180萬美元，折讓約11%。通告亦提到，而賣方最初購買飛機的成本為4590萬美元。

公告指出，有關飛機購買協議項下擬進行的購買飛機交易所適用的最高百分比率高於 0.1%但低於5%，協議項下擬進行的交易，須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

是次中國旺旺的通告中，沒有提到有管理有關飛機的成本。而據中國旺旺截至3月底全年業績所示，去年純利按年升18.4%至33.72億元人民幣。