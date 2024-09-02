個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.53%，折合報378.3元；阿里巴巴（9988）升2.86%，折合報81.24元；美團（3690）升2.5%，折合報118.18元；匯控（0005）升0.79%，折合報69.34元；建行（0939）跌2.68%，折合報5.45元。

道期現跌0.038%；標期現跌0.14%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升0.44%；韓國KOSPI指數現跌0.35%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.49%。

VIX指數隔晚跌4.15%或0.65點，報15點。

紐油現跌0.55%或0.4美元，報73.14美元；布油現跌0.58%或0.45美元，報76.48美元；金價現升0%或0.19美元，報2503.58美元；LME 銅期貨隔晚跌0.09%或9美元，報9235美元。比特幣現跌1.38%或811.44美元，報57609.51美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.9034厘。

今日焦點股份可留意：

旺旺（0151）大股東蔡衍明聯繫人出售飛機予公司，作價1.5億。

比亞迪（1211）8月總銷量按年升36%至37萬輛。

蔚來（9866）8月汽車交付量升4%。蔚來澄清網傳破產虛假信息，已報警處理。

吉利（0175）8月總銷量按年升21%至18.1萬輛。

小鵬汽車（9868）8月交付新車1.4萬輛，按年增2.5%。

小米（1810）CEO雷軍：8月小米SU7交付量破萬，小米汽車本月擬增16家門市。

長城汽車（2333）：8月銷量9.45萬台，按年減少17.21%。

理想汽車（2015）今年8月交付4.8萬輛新車，按年增38%。

澳門8月博彩收入升14.8%，勝預期。

新世界（0017）發盈警，料年度虧損最多200億元，主要因非現金虧損。

國泰（0293）悉數回購政府持有的認股權證，涉資不多於18.8億。

工商銀行（1398）上半年純利跌2%，中期息0.1434元人幣。工行：房地產行業上半年不良率按年減少2個百分點 。

恒大汽車（0708）中期虧損擴至202億人幣。

中國神華（1088）中期純利跌11%，煤價下跌拖累。

恒大物業（6666）上半年純利減36%，不派中期息。

瑞安（0272）半年盈利倒退88%，不派中期息。

天鴿互動（1980）中期收入跌近九成至533.3萬元人幣，續派中期息0.01港元。

農行（1288）上半年純利增1.99%，中期息0.1164元人幣。農行：7月政策利率下降影響大致被存息下調相抵消。

萬科企業（2202）中期虧損近99億人幣，超越盈警上限。

建行（0939）中期盈利跌1.8%息0.197元，利率下行拖累。

中行（3988）劉進：貨幣政策開始轉向，將加強存款貸款管理。

中交建（1800）中期盈利跌3%，新簽合同升逾8%。

名創優品（9896）中期盈利升16%，將購回最多20億元股份。

華潤燃氣（1193）上半年少賺2.5%至34.57億，中期息增逾六成至0.25元。

國家市監局督導阿里巴巴（9988）整改3年完成，阿里巴巴：加大科技投入。

周企及遠展（0035）旗下布里斯班綜合渡假村酒店正式對外營業。

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