恒指今早低開126點或0.71%，報17862點，大市成交金額71億元；國指今早低開51點或0.82%，報6279點。恒生科技指數開市報3539點，跌0.58%。上升股份比例為6.33%，下跌為5.46%，無升跌為88.2%。
藍籌15隻升，47隻下跌，20隻無升跌。中國人壽（2628）升1.18%，報11.96元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌3.95%，報7.54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，15隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報29.25元，升1.92%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報32.25元，跌4.02%。
恒指續高於100天線(17789.02點)。科指續高於50天線(3521.76點)。
四洲（0374）2.05億向蔡經陽收購敬業街41號兩物業。無成交，報2.5元。
旺旺（0151）大股東蔡衍明聯繫人出售飛機予公司，作價1.5億。開市報4.51元，無升跌。
比亞迪（1211）8月總銷量按年升36%至37萬輛。開市報239.8元，跌0.58%。
蔚來（9866）8月汽車交付量升4%。蔚來澄清網傳破產虛假信息，已報警處理。開市報32.25元，跌4.02%。
吉利（0175）8月總銷量按年升21%至18.1萬輛。開市報8.72元，跌1.13%。
小鵬汽車（9868）8月交付新車1.4萬輛，按年增2.5%。開市報32.25元，升1.26%。
小米（1810）CEO雷軍：8月小米SU7交付量破萬，小米汽車本月擬增16家門市。開市報19.3元，跌1.03%。
長城汽車（2333）：8月銷量9.45萬台，按年減少17.21%。開市報11.12元，跌0.89%。
理想汽車（2015）今年8月交付4.8萬輛新車，按年增38%。開市報76.75元，跌2.66%。
澳門8月博彩收入升14.8%，勝預期。濠賭股普遍上升，新濠國際發展（0200）無成交，報4.14元。美高梅中國（2282）開市報10.56元，升0.57%。澳博（0880）開市報2.38元，無升跌。永利澳門（1128）開市報5.37元，升0.56%。銀河娛樂（0027）開市報30.5元，升0.99%。金沙中國（1928）開市報14.28元，升0.28%。
新世界（0017）發盈警，料年度虧損最多200億元，主要因非現金虧損。開市報7.54元，跌3.95%。
國泰（0293）悉數回購政府持有的認股權證，涉資不多於18.8億。開市報7.95元，無升跌。
工行（1398）上半年純利跌2%，中期息0.1434元人幣。工行：房地產行業上半年不良率按年減少2個百分點 。開市報4.41元，跌1.78%。
恒大汽車（0708）中期虧損擴至202億人幣。開市報0.285元，跌1.72%。
中國神華（1088）中期純利跌11%，煤價下跌拖累。開市報33.05元，跌1.93%。
恒大物業（6666）上半年純利減36%，不派中期息。開市報0.73元，無升跌。
瑞安（0272）半年盈利倒退88%，不派中期息。無成交，報0.59元。
天鴿互動（1980）中期收入跌近九成至533.3萬元人幣，續派中期息0.01港元。無成交，報0.51元。
農行（1288）上半年純利增1.99%，中期息0.1164元人幣。農行：7月政策利率下降影響大致被存息下調相抵消。開市報3.46元，升0.29%。
萬科企業（2202）中期虧損近99億人幣，超越盈警上限。開市報4.03元，跌1.95%。
建行（0939）中期盈利跌1.8%息0.197元，利率下行拖累。開市報5.44元，跌1.45%。
中行（3988）劉進：貨幣政策開始轉向，將加強存款貸款管理。開市報3.51元，跌0.85%。
中交建（1800）中期盈利跌3%，新簽合同升逾8%。開市報4.63元，跌2.32%。
名創優品（9896）中期盈利升16%，將購回最多20億元股份。開市報32.5元，跌1.22%。
華潤燃氣（1193）上半年少賺2.5%至34.57億，中期息增逾六成至0.25元。開市報27元，升2.66%。
國家市監局督導阿里巴巴（9988）整改3年完成，阿里巴巴：加大科技投入。開市報81.35元，跌0.12%。
周企及遠展（0035）旗下布里斯班綜合渡假村酒店正式對外營業。無成交，報1.22元。
破頂股包括，曠世控股（1925）創52周高，見1.42元，開市報1.42元，升1.43%；大山教育（9986）創52周高，見2.93元，開市報2.93元，升0.34%。
異動股
上升異動股，包括，加科思－Ｂ（1167）開市報1.92元，升14.97%；天能動力（0819）開市報6.25元，升12.21%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.173元，升10.9%；朗華國際集團（8026）開市報0.315元，升10.53%；大唐環境（1272）開市報0.75元，升10.29%；中國農產品交易（0149）開市報0.037元，升8.82%；天聚地合（2479）開市報66.95元，升8.33%；寶沙發展（1069）開市報0.057元，升7.55%；同道獵聘（6100）開市報2.19元，升7.35%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報0.91元，升7.06%。
下跌異動股，包括，昇能集團（2459）開市報18.22元，跌14.46%；滇池水務（3768）開市報0.54元，跌8.47%；中國宏光（8646）開市報0.39元，跌7.14%；國富創新（0290）開市報0.72元，跌6.49%；正道集團（1188）開市報0.015元，跌6.25%；神通機器人教育（8206）開市報0.032元，跌5.88%；中國通商集團（1719）開市報0.67元，跌5.63%；奇士達（6918）開市報0.28元，跌5.08%；英皇娛樂酒店（0296）開市報0.295元，跌4.84%；華領醫藥－Ｂ（2552）開市報1.1元，跌4.35%。
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