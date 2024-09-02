恒指今早低開126點或0.71%，報17862點，大市成交金額71億元；國指今早低開51點或0.82%，報6279點。恒生科技指數開市報3539點，跌0.58%。上升股份比例為6.33%，下跌為5.46%，無升跌為88.2%。