moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財新中國8月製造業PMI升至50.4高過預期 廠商料銷售改善

財新公布，8月中國製造業採購經理指數，在7月短暫收縮後，8月製造業景氣度回升，由7月的49.8升至50.4，多過預期的50，6月報51.8。

報告指，供需同步擴張但幅度有限，新訂單指數重回擴張區間，主要是得益於基礎需求改善和各類促銷措施。新出口訂單指數年內首次跌至臨界點以下，為2023年12月以來最低。企業採購活動放緩，原料庫存增加。原料購進價格指數降至臨界點以下，製造業減價促銷，出廠價格指數在收縮區間降至近四個月來最低。生產經營預期指數連續兩個月反彈，但仍低於長期均值。廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀況改善等因素將推動銷售改善。

而數據與國統局早前公布的不同。國統局公布的8月製造業PMI下降0.3個百分點至49.1，與2024年2月並列為年內最低，連續四個月低於榮枯線。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業擴張小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。 8月生產指數在擴張區間微升，新訂單指數一改7月的收縮態勢，重回擴張區間。受訪企業反映，新訂單增長主要是得益於基礎需求改善和各類促銷措施。

報告指，先前韌性較強的外需走弱，當月新出口訂單指數年內首次跌至臨界點以下，為2023年12月以來最低，其中消費品類出口訂單量下降是主要拖累因素。

在經歷了連續11個月的收縮後，製造業就業於8月企穩，就業指數落在榮枯線上。調查顯示，增加用工與裁員節支的企業數量大致相抵。以三大類別分，僅投資品製造商的用工量明顯增長。就業平穩未能消化增加的新訂單，積壓工作量上升。

企業採購活動在8月略有放緩，但原料庫存略有增加，出港貨運延誤導致產成品庫存增加，產成品庫存指數連續三個月位於擴張區間。

由於供應緊張和天氣導致的運輸延誤，8月供應鍊表現轉差，供應商配送時間指數在收縮區間降至年內最低。

隨著工業金屬等原物料價格走低，8月原物料購進價格指數降至臨界點以下，結束了先前連續四個月的擴張態勢。成本壓力放緩後，製造業增加降價促銷力度，當月出廠價格指數在收縮區間降至近四個月來最低。

在6月降至2019年12月來最低後，生產經營預期指數已連續兩個月反彈，但仍低於長期均值。製造業廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀況改善等因素將推動銷售改善。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業景氣度略有恢復，供需平穩擴張，外需承壓，就業止跌走平，物流運輸延遲，企業庫存增加，通縮壓力增加，企業樂觀情緒維持，財新中國製造業PMI重回擴張區間但擴張幅度有限。考慮到較進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩健增長困難和挑戰較大。國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大政策支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。

其他報道

A股3大指數齊低開 人行今淨回籠4675億元

新世界曾跌逾13% 創上市新低

恒指低開126點 科指跌0.58% 新世界跌3.9% 蔚來跌4%

四洲2.05億向蔡經陽收購敬業街41號兩物業

港股ADR跌129點 低水204點 美期跌 亞股個別發展

北水增持南方恆生科技 減持金茂