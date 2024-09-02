報告指，供需同步擴張但幅度有限，新訂單指數重回擴張區間，主要是得益於基礎需求改善和各類促銷措施。新出口訂單指數年內首次跌至臨界點以下，為2023年12月以來最低。企業採購活動放緩，原料庫存增加。原料購進價格指數降至臨界點以下，製造業減價促銷，出廠價格指數在收縮區間降至近四個月來最低。生產經營預期指數連續兩個月反彈，但仍低於長期均值。廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀況改善等因素將推動銷售改善。

而數據與國統局早前公布的不同。國統局公布的8月製造業PMI下降0.3個百分點至49.1，與2024年2月並列為年內最低，連續四個月低於榮枯線。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業擴張小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。 8月生產指數在擴張區間微升，新訂單指數一改7月的收縮態勢，重回擴張區間。受訪企業反映，新訂單增長主要是得益於基礎需求改善和各類促銷措施。

報告指，先前韌性較強的外需走弱，當月新出口訂單指數年內首次跌至臨界點以下，為2023年12月以來最低，其中消費品類出口訂單量下降是主要拖累因素。

在經歷了連續11個月的收縮後，製造業就業於8月企穩，就業指數落在榮枯線上。調查顯示，增加用工與裁員節支的企業數量大致相抵。以三大類別分，僅投資品製造商的用工量明顯增長。就業平穩未能消化增加的新訂單，積壓工作量上升。

企業採購活動在8月略有放緩，但原料庫存略有增加，出港貨運延誤導致產成品庫存增加，產成品庫存指數連續三個月位於擴張區間。

由於供應緊張和天氣導致的運輸延誤，8月供應鍊表現轉差，供應商配送時間指數在收縮區間降至年內最低。

隨著工業金屬等原物料價格走低，8月原物料購進價格指數降至臨界點以下，結束了先前連續四個月的擴張態勢。成本壓力放緩後，製造業增加降價促銷力度，當月出廠價格指數在收縮區間降至近四個月來最低。

在6月降至2019年12月來最低後，生產經營預期指數已連續兩個月反彈，但仍低於長期均值。製造業廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀況改善等因素將推動銷售改善。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業景氣度略有恢復，供需平穩擴張，外需承壓，就業止跌走平，物流運輸延遲，企業庫存增加，通縮壓力增加，企業樂觀情緒維持，財新中國製造業PMI重回擴張區間但擴張幅度有限。考慮到較進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩健增長困難和挑戰較大。國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大政策支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。

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