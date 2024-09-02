房東明指，隨著宏觀環境演變，A股市場正向著「以投資者為本」進行結構轉型，並將持續深化改革開放，大力推動中長期資金入市。正如今年發佈的第三個「國九條」中所強調的，A股市場已具備更高的戰略重要性。長遠來看，更加完善有效的二級市場亦能使創新型公司從中受益，將新質生產力培育壯大。

瑞銀作為最早參與中國資本市場建設的外資機構之一，搭建好資本、技術的雙向流通橋樑，連結國際資本與中國機遇，從而賦能中國優質產業，是該行服務新質生產力發展的重要任務。

房東明指，瑞銀證券的分析師與專家將主持多場專題討論，探討這些產業的戰略發展和機遇。而今年大會的主題設定為「高質發展 前路可期」，正是面對國際環境的複雜多變和國內經濟結構的深度調整，新的機遇和浪潮正不斷湧現。在這個關鍵時刻，從「量的積累」到「質的飛躍」對中國經濟及企業意味著什麼，成為了擺在我們面前的重要議題。

在國家強調高品質增長的大背景下，該行希望在這一周的專題討論、企業會議以及考察團中，不僅與大家探討中國經濟的長期發展去向，還將聚焦中國股市的中長期投資潛力。

他指，自去年全面重啟線下A股研討會後，瑞銀證券今年繼續與破紀錄的550名參會嘉賓在此共聚一堂。同時還邀請了110餘家領先企業的代表參會，在為期兩天的研討會中，專題討論將涵蓋從宏觀經濟到股票策略等議題，並將針對人工智慧、低空經濟自動駕駛、醫藥行業、新質生產力、中國企業出海等精選的主題進行解讀和展望，也特別探討來自亞洲，日本的啟示。該行還特別設置了自動駕駛出行的試乘環節，期待與大家交流對高階自動駕駛技術的切身體驗。

另外2024年同樣是瑞銀證券旗下的瑞銀期貨公司成立十周年。作為中國首家獲得QFII資格的外資機構，將持續發力跨境業務，協助國際投資者參與中國資本市場，並發揮全球資源優勢與國際市場經驗，推動資本市場高品質發展。

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