港元現報7.7973元升值4點子，曾貶值最多12點子，報7.7989元，亦曾升值最多10點子，報7.7967元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升102.5點子至4.44452%，是7月31日後最高；1星期HIBOR跌9.12點子至3.8306%，是8月28日後最低；2星期HIBOR跌4.81點子至3.85976%，是8月29日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.2%，是8月30日後最低；6個月期HIBOR跌1.8點子至4.2275%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌0.97點子至4.26619%，是2023年4月13日後最低。

美元指數現報101.691貶值0.007點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.30983%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3789%，連續2日收窄，利差是2024年8月21日後最窄，當日差距為-1.3688%。

對上一次連續2日收窄，是2024年8月15日，當日利差報-1.3524%。