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恒指半日跌318點 伙國指見4周最大跌幅 77隻藍籌下跌 新世界跌13%

上周公布的內地官方PMI遜預期，A股港股低開，其後財新公布PMI雖回升並高過預期，不過未有改變市場走勢，港股跌幅加劇，半日成交急增。新世界（0017）發盈警，股價急挫逾13%，拖累一眾本港地產股下跌，而內房數據亦持續偏軟，萬科（2202）超過20年來首次錄得半年虧損，內房股亦下跌。恒指、國指創4周最大跌幅，科指則是兩日最大跌幅。

恒指今早低開126點，高位跌126點，低位跌334點，高低波幅208點。上升股份比例為14.99%，下跌為34.78%，無升跌為50.21%。

恒指半日跌318點或1.77%，報17670點，大市成交金額644億元；國指跌118點或1.88%，報6212點。恒生科技指數收報3495點，跌1.82%。

藍籌股成交金額266.56億元，佔大市成交41.39%；科指成份股成交金額118.79億元，佔大市成交18.44%；國指成份股成交金額232.9億元，佔大市成交36.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少34.38%，至77.38億元，佔大市成交12.01%。牛熊證成交金額41.76億元，減少34.52%；窩輪成交金額35.62億元，減少34.21%。

藍籌3隻升，77隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升4.92%，收報3.2元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌13.38%，收報6.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報14.56元，無升跌；跌幅最大的是蔚來（9866）收報31.5元，跌6.25%。

恒指跌穿10天線(17696.72點)、100天線(17787.1點)。科指曾跌穿10天線(3487.72點)，跌穿50天線(3520.87點)。

北水南下合計淨流入53.98億元，較上日增加294.8%，淨流入金額是8月15日66.34億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入67.65億元。北水本月累計流入53.98億元，按月減少87.11%，連續第3個月減少，金額是2023年6月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.86%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.97%。低見17654.32點，是8月29日17502.53點後最低。

科指曾跌最多2.06%，是8月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.32%。低見3487.11點，是8月30日3470.22點後最低。

國指曾跌最多1.98%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.4%。低見6205.89點，是8月29日6135.97點後最低。

個股表現

東方海外（0316）：商家內地直接出貨礙港轉口 碼頭商兼營內地難兩全其美。收報107.7元，跌0.74%。

法院駁回弘陽集團清盤呈請。弘陽地產（1996）收報0.049元，跌7.55%。

白雲山（0874）醫藥執董張春波辭職 內媒指「被帶走」。見52周低18.32元，收報18.34元，跌5.66%。

新世界（0017）曾跌逾13% 創上市新低，見6.74元，收報6.8元，跌13.38%。

四洲（0374）2.05億向蔡經陽收購敬業街41號兩物業。收報2.5元，無升跌。

旺旺（0151）大股東蔡衍明聯繫人出售飛機予公司，作價1.5億。收報4.46元，跌1.11%。

比亞迪（1211）8月總銷量按年升36%至37萬輛。收報234.6元，跌2.74%。

蔚來（9866）8月汽車交付量升4%。蔚來澄清網傳破產虛假信息，已報警處理。收報31.5元，跌6.25%。

吉利（0175）8月總銷量按年升21%至18.1萬輛。收報8.76元，跌0.68%。

小鵬汽車（9868）8月交付新車1.4萬輛，按年增2.5%。收報31.8元，跌0.16%。

小米（1810）CEO雷軍：8月小米SU7交付量破萬，小米汽車本月擬增16家門市。收報19.16元，跌1.74%。

長城汽車（2333）：8月銷量9.45萬台，按年減少17.21%。收報10.72元，跌4.46%。

理想汽車（2015）今年8月交付4.8萬輛新車，按年增38%。收報75.8元，跌3.87%。

澳門8月博彩收入升14.8%，勝預期。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報4.16元，升0.48%。美高梅中國（2282）收報10.46元，跌0.38%。澳博（0880）收報2.34元，跌1.68%。永利澳門（1128）收報5.27元，跌1.31%。銀河娛樂（0027）收報29.95元，跌0.83%。金沙中國（1928）收報13.82元，跌2.95%。

新世界（0017）發盈警，料年度虧損最多200億元，主要因非現金虧損。創上市新低，見6.74元，收報6.8元，跌13.38%。

國泰（0293）悉數回購政府持有的認股權證，涉資不多於18.8億。收報7.98元，升0.38%。

工行（1398）上半年純利跌2%，中期息0.1434元人幣。工行：房地產行業上半年不良率按年減少2個百分點 。收報4.34元，跌3.34%。

恒大汽車（0708）中期虧損擴至202億人幣。收報0.28元，跌3.45%。

中國神華（1088）中期純利跌11%，煤價下跌拖累。收報33.35元，跌1.04%。

恒大物業（6666）上半年純利減36%，不派中期息。收報0.73元，無升跌。

瑞安（0272）半年盈利倒退88%，不派中期息。創上市新低，見0.57元，收報0.58元，跌1.69%。

天鴿互動（1980）中期收入跌近九成至533.3萬元人幣，續派中期息0.01港元。收報0.475元，跌6.86%。

農行（1288）上半年純利增1.99%，中期息0.1164元人幣。農行：7月政策利率下降影響大致被存息下調相抵消。收報3.56元，升3.19%。

萬科企業（2202）中期虧損近99億人幣，超越盈警上限。收報3.93元，跌4.38%。

建行（0939）中期盈利跌1.8%息0.197元，利率下行拖累。收報5.39元，跌2.36%。

中行（3988）劉進：貨幣政策開始轉向，將加強存款貸款管理。收報3.49元，跌1.41%。

中交建（1800）中期盈利跌3%，新簽合同升逾8%。收報4.46元，跌5.91%。

名創優品（9896）中期盈利升16%，將購回最多20億元股份。收報34.15元，升3.8%。

華潤燃氣（1193）上半年少賺2.5%至34.57億，中期息增逾六成至0.25元。收報28.15元，升7.03%。

國家市監局督導阿里巴巴（9988）整改3年完成，阿里巴巴：加大科技投入。收報80元，跌1.78%。

周企及遠展（0035）旗下布里斯班綜合渡假村酒店正式對外營業。收報1.21元，跌0.82%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.4元，收報1068元，無升跌；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.96元，收報53.96元，升0.56%；K Cash集團（2483）創上市新高，見2.05元，收報1.86元，跌1.59%；晶泰科技（2228）創上市新高，見9.42元，收報8.33元，跌1.88%；中國太平（0966）創52周高，見10.66元，收報10.5元，升3.75%；人保集團（1339）創52周高，見2.98元，收報2.95元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見4.24元，收報4.16元，跌0.24%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.09元，收報0.065元，升44.44%；順誠（0531）創52周高，見0.465元，收報0.46元，跌1.08%；中糧包裝（0906）創52周高，見7.17元，收報7.09元，跌0.14%；蓮和醫療（0928）創52周高，見0.12元，收報0.105元，跌1.87%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見213.4元，收報213元，升0.09%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見2.98元，收報2.95元，無升跌。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見2.7元，收報2.71元，跌6.87%；瑞安房地產（0272）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；廣汽集團（2238）低見2.32元，收報2.34元，跌6.02%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.48元，收報0.485元，跌2.02%；星島（1105）低見0.202元，收報0.202元，跌8.18%；新世界發展（0017）低見6.74元，收報6.8元，跌13.38%；眾安在綫（6060）低見9.69元，收報9.7元，跌4.34%；平安好醫生（1833）低見9.54元，收報9.66元，跌4.55%；百威（1876）低見8.48元，收報8.54元，跌4.69%；弘海高新資源（0065）低見0.088元，收報0.091元，跌4.21%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.64元，收報0.64元，跌1.54%；周大福（1929）低見6.32元，收報6.37元，跌4.21%；叙福樓（1978）低見0.38元，收報0.38元，跌5%；大酒店（0045）低見5.1元，收報5.18元，升1.57%；港通控股（0032）低見6.98元，收報6.98元，跌2.92%；載通（0062）低見8.1元，收報8.14元，跌0.73%；渝太地產（0075）低見0.245元，收報0.245元，跌2%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.012元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.95元，收報0.95元，跌1.04%；閩信集團（0222）低見1.58元，收報1.58元，跌4.24%。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.09元，收報0.065元，升44.44%；浙江聯合投資（8366）收報0.018元，升38.46%；嘀嗒出行 （2559）收報2.21元，升35.58%；恒發光學（1134）收報0.34元，升21.43%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.057元，升21.28%；華檢醫療（1931）收報1.03元，升19.77%；富通科技（0465）收報0.395元，升17.91%；天能動力（0819）收報6.52元，升17.06%；比高集團（8220）創52周高，見2.41元，收報2.28元，升16.92%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見1.9元，收報1.75元，升16.67%；硅鑫集團（8349）收報0.79元，升16.18%。

下跌異動股，包括，慕尚集團控股（1817）創上市新低，見0.42元，收報0.48元，跌47.25%；大山教育（9986）創52周高，見3.01元，見52周低1.98元，收報2.16元，跌26.03%；三愛健康集團（1889）創上市新低，見0.192元，收報0.245元，跌24.62%；密迪斯肌（8307）見52周低0.101元，收報0.101元，跌22.31%；寶新金融（1282）收報0.111元，跌21.83%；奧傳思維控股（8091）見52周低0.023元，收報0.023元，跌20.69%；南方錳業（1091）收報0.35元，跌20.45%；綠領控股（0061）收報0.06元，跌20%；昊天國際建投（1341）收報0.375元，跌19.35%；木薯資源（0841）平上市低位0.061元，收報0.061元，跌18.67%。

 

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