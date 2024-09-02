顏湄之估計，若容許按揭貸款人自行轉換按揭銀行，在市場充分競爭下按息或可能跌至2.1厘至2.3厘，對銀行利潤影響相當大，估計人行現時不會開放轉換按揭，但會朝市場化方向進行。不良貸款方面，零售貸款不良貸款率有所上升，與消費者收入下降有關，面臨一定挑戰，改善要等待宏觀經濟改善。

雖然內銀上半年淨利潤穩定，不過營運收入和撥備前利潤下跌較首季惡化，主要受去年第四季代理保險和基金收費下降、信用卡手續費收入下跌影響，令手續費收入下跌影響，對相關業務較佔更大的部分股份制銀行影響更大，預期按年表現會在第四季好轉。全年營收表現，則要視乎現有按揭利率下調的影響，預期較難錄得正增長。

內銀基本因素未有明顯改善，但今年大型國有內銀H股股價累升近兩成，部分內銀A股上周四回調前更曾升達三成大幅跑贏大市，顏湄之指A股和H股股息率有5%和7%，投資者追逐高股息，加上其他板塊疲弱、外圍有不明朗因素令資金轉投銀行股。

顏湄之指，內銀股今年是過去少有的好表現，只有2014年和2017年有兩成升幅，預期餘下時間內銀股將上下波動。上周四內銀股因現有按揭下調消息下跌，她指內銀A股回調前市賬率已升至0.7倍的較高估值，相對AH股溢價升至四成，高於10年平均的兩成，認為現時內銀H股較A股有投資價值。

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