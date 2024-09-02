淨息差方面，招商銀行副行長彭家文表示，淨息差的按季以及按年跌幅於未來會出現逐步收窄的趨勢，更指於外部形勢不出現大變化前提下，認為明年淨息差跌勢會趨穩。

他解釋，監管當局對於商業銀行息差表現非常關注，如當局公布商業銀行第一季平均息差為1.54厘，更指1.54厘為非常低的水平，相信監管於制定政策方面，會更加往資產及負債兩位方面去考慮。另外，他亦指提到中國經濟增長復蘇的趨勢確立，亦有助對增加市場對貸款需求。

彭家文續指，於大環境底下招行淨息差今年仍持續承壓，受到貸款市場報價利率（LPR）以及存量按揭利率等多個利率的下調，加上住房按揭貸款的競爭影響，以及活期佔比下降影響。他認為招行今年上半年淨息差23個點子的按年跌幅，面對較大壓力，該行形容取得此結果仍為「很不容易」，當中包括於資產負債管理核心工作取到成效，相信利率下調的影響會於今年及未來繼續浮現，但程度將有所放緩。

據招行提供的簡報所示，今年上半年活期存款日均餘額佔比為52.32%，與2023全年的58.02%比較的話，下跌5.7個百分點。

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