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招行行長王良：沒收到監管機構對存量房貸轉按的意見

彭博上周五引述消息報道，內地考慮進一步下調存量房貸利率，允許存量房貸尋求轉按，務求降低居民債務負擔以提振消費。招商銀行（3968）行長王良今早於業績會被問到有關政策的看法時，表示留意到有關政策的訊息，指出目前政策還沒有得到確認，而招商銀行並沒收到監管機構對個人存量房貸轉按揭的相關意見，而相關監理機關亦未為其徵求過商業銀行的意見。他續指，若政策落實，相信會對銀行業存量按揭利率帶來一定的負面影響。

淨息差方面，招商銀行副行長彭家文表示，淨息差的按季以及按年跌幅於未來會出現逐步收窄的趨勢，更指於外部形勢不出現大變化前提下，認為明年淨息差跌勢會趨穩。

他解釋，監管當局對於商業銀行息差表現非常關注，如當局公布商業銀行第一季平均息差為1.54厘，更指1.54厘為非常低的水平，相信監管於制定政策方面，會更加往資產及負債兩位方面去考慮。另外，他亦指提到中國經濟增長復蘇的趨勢確立，亦有助對增加市場對貸款需求。

彭家文續指，於大環境底下招行淨息差今年仍持續承壓，受到貸款市場報價利率（LPR）以及存量按揭利率等多個利率的下調，加上住房按揭貸款的競爭影響，以及活期佔比下降影響。他認為招行今年上半年淨息差23個點子的按年跌幅，面對較大壓力，該行形容取得此結果仍為「很不容易」，當中包括於資產負債管理核心工作取到成效，相信利率下調的影響會於今年及未來繼續浮現，但程度將有所放緩。

據招行提供的簡報所示，今年上半年活期存款日均餘額佔比為52.32%，與2023全年的58.02%比較的話，下跌5.7個百分點。

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