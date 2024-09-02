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氫能科技企業上海重塑能源再遞表來港申上市

内地氫能科技企業上海重塑能源集團今日遞表港交所（0388）主板申上市，中金公司（3908）為其獨家保薦人。其曾於今年2月29日遞交來港上市申請，申請失效後今日即遞表。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年氫燃料電池系統的銷售輸出功率計，重塑能源位居中國氫燃料電池系統市場第一，市場份額為23.8%。按2023年重卡搭載的氫燃料電池系統的總銷售輸出功率計，公司位居中國氫燃料電池系統市場第一，市場份額為42.4%。按2023年重卡搭載的氫燃料電池系統的總銷售額計，公司位居中國氫燃料電池系統市場第一，市場份額為29.4%。按2023年氫燃料電池系統的總銷售額計，公司位居中國氫燃料電池系統市場第三。

財務方面，公司自2021年起持續虧損。今年首五個月公司擁有人應佔虧損為3.94億元（人民幣·下同），按年擴大59.5%；同期收入1252.1萬元，按年減少85.8%。公司指今年首五個月虧損擴大主要由於公司於今年1月根據員工激勵計劃授出購股權令以股份為基礎的付款增加9840萬元；及季節性及客戶對燃料電池系統及零部件的應用需求（與客戶車輛生產計劃有關）出現波動，導致公司於五個月的收入相對較低，而職工薪酬、租金等成本及開支並未相應按年例地下降，進而導致該期間產生毛虧損。

另外，招股書指，2016年7月至2022年12月，公司獲得投資者多輪投資，總共籌得39.39億元。

 

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