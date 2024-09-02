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上月訪港內地客 出境港人均創2019年後新高 香港居民連續兩個月淨流入

根據入境處公布自2019年4月起的出入境人次數字進行統計，上月出、入境本港的旅客總計人次創新高之餘，數據亦顯示，內地訪客入境，及香港居民出境均創紀錄新高，而其他訪客入數雖然佔少數，但亦是今年4月後新高。比例方面，內地客今年佔比至少逾72%，較去年同期由56%至84%，顯示已大致平穩。此外，淨入境本港人數，以及入境的香港居民，亦是首次於7、8月均淨流入，同時亦是紀錄最多。

自從疫後開關，香港居民出境人數持續上升，今年每月出境人數累計均超過700萬人次，繼3月、6月超過900萬人次後，雖然7月按月回落3%，但8月出境數反彈，按月升7.1%，至937.75萬人次的紀錄新高。

同樣，內地訪客人次亦持續上升，今年每月內地訪客入境均逾234萬人次，繼7月按月大增34.14%，創一年最大升幅後，8月份按月再升16.5%，至365.8萬人次，創紀錄新高。

從入境訪客總計(內地+其他訪客)，內地訪客的比例於7、8月均重返80%，分別為80.03%及82.12%，低過去年同期的82.8%及84.17%。今年，內地客佔比至少逾72%，最高位為8月的82%，其次是2月的81%，第三是7月的80%。

其他整體數字方面，8月出境旅客總計按月增9.75%，是連續第4個月上升，增至1386.63萬人次，創紀錄新高，而入境旅客總計增7.7%，亦是連續第3個月增加，增至1397.04萬人次，同樣是紀錄新高。8月入境人次較出境多10.40萬人次，連續第2個月錄得淨流入，7月為32.79萬人次。兩月共計43.2萬人次，除了是首次7、8月均淨流入，同時亦是紀錄最多。

香港居民出境總計增7.14%，至937.75萬人次，入境總計增5.26%至951.63萬人次，同為紀錄新高。8月淨入境香港居民為13.87萬人次，7月為28.83萬人，首次連續兩個月淨流入，兩月共計42.7萬人次，除了是首次7、8月均淨流入，同時亦是紀錄最多。

出境訪客總計(內地+其他訪客)增15.6%，至448.88萬人次，入境訪客總計(內地+其他訪客)增13.57%，至445.41萬人次，同創新高。不過，8月的入境訪客總數，較出境訪客總數少34676人次。兩月計，入境訪客總數較出境多4933人次，去年同期為出境多過入境35555人次。

內地訪客出境總計增19.49%至369.50萬人次，內地訪客入境總計增16.53%至365.80萬人次，同為紀錄新高。8月出境較入境多，達37006人次，兩月合計，則淨入境9772人次。

8月其他訪客出境總計轉增0.48%至79.38萬人次，是今年4月後最多，當時為92.21萬人次。其他訪客入境總計轉增1.7%，至79.61萬人次，同為今年4月後最多，當時為90.98萬人次。

 

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