公司指推出10G光纖寬頻服務後，可按家居客戶需要提供1G、2G、2.2G、2.5G或10G 光纖寬頻服務，同時客戶可從現有的寬頻服務計劃中選擇。

HGC環電消費及大眾市場副總裁胡高鵬表示，是次推出10G光纖寬頻服務，為追求超高速的家居客戶提供額外選擇，賦能智能家居應用的普及。環電將根據市場需求、趨勢及硬件就緒程度，推出更高速和更穩定的寬頻網絡服務。

展望未來，環電將持續提升網絡基礎設施，為大眾提供最優質及高性價比的寬頻服務方案計劃。

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